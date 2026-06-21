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PM-VBRY: தமிழகத்தில் 99,000 ஊழியர்களுக்கு ரூ.15,000 கொடுத்த அரசு, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

PM-VBRY Scheme: இந்த திட்டத்தின் கீழ், முதல் முறையாகப் பணியில் சேரும் 15 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் ரூ. 2,400 கோடி மதிப்பிலான ஊக்கத்தொகையை பிரதமர் மோடி 2 நாட்களுக்கு முன் அவர் விடுவித்தார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 21, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:09 PM IST
PM-VBRY: தமிழகத்தில் 99,000 ஊழியர்களுக்கு ரூ.15,000 கொடுத்த அரசு, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
Image Credit: PM-VBRY Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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