/PM-VBRY: தமிழகத்தில் 99,000 ஊழியர்களுக்கு ரூ.15,000 கொடுத்த அரசு, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

புது தில்லி: பிரதம மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா (PM-VBRY) எனப்படும் பிரதம மந்திரி வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் சுமார் 99,303 ஊழியர்களுக்கு ரூ.56.74 கோடி மதிப்பிலான நிதி நன்மைகள் கிடைத்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை நாடு முழுவதும் 70 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டத்தின் கீழ், முதல் முறையாகப் பணியில் சேரும் 15 லட்சம் ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் ரூ. 2,400 கோடி மதிப்பிலான ஊக்கத்தொகையை பிரதமர் மோடி 2 நாட்களுக்கு முன் அவர் விடுவித்தார். இந்தத் தொகை பயனாளிகளுக்கு 'நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற' (DBT) முறை மூலம் வழங்கப்படும்.
PM-VBRY திட்டத்திற்கான தொகையை வெளொயிட்டு உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, அரசு, இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில் துறை ஆகியவை இணைந்து செயல்படும்போது வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் பல மடங்கு அதிகரிப்பதாகக் கூறுகிறது. 'பிரதான் மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா' திட்டம் 70 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளதாகவும், இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்குச் சமூகப் பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்கள் அல்லது வேலையளிப்பவர்களை அரசு ஊக்குவிப்பதாகக் கூறிய மோடி, முதல் முறையாக வேலை தேடுபவர்களுக்கும் தொழில் துறைக்கும் இடையே இத்திட்டம் ஒரு பாலமாக அமைகிறது என்றும் தெரிவித்தார்.
|வகை
|பயனாளிகள்
|ஊக்கத்தொகை
|கால அளவு/நிபந்தனை
|பகுதி A (ஊழியர்)
|முதல்முறை பணியில் சேருபவர்கள் (மாத ஊதியம் ₹1 லட்சத்திற்கும் குறைவு)
|ஒரு மாத ஊதியம் (அதிகபட்சம் ₹15,000)
|இரண்டு தவணைகளில் வழங்கப்படும்
|பகுதி B (வேலை வழங்குநர்)
|புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்கள்
|மாதம் ₹3,000 (ஒரு ஊழியருக்கு)
|2 ஆண்டுகளுக்கு
|உற்பத்தித் துறை
|இத்துறையைச் சேர்ந்த வேலை வழங்குநர்கள்
|மாதம் ₹3,000 (ஒரு ஊழியருக்கு)
|கூடுதல் 2 ஆண்டுகள் (மொத்தம் 4 ஆண்டுகள்)
|ஒட்டுமொத்த இலக்கு
|வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம்
|3.5 கோடி வேலைவாய்ப்புகள்
|2 ஆண்டு காலத்தில்
இவை இரண்டும் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார்.
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