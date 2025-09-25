English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகை! செப் 30 கடைசி தேதி

Scholarship : பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தேசிய கல்வி உதவித்தொகைக்கு செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:24 PM IST
  • பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான கல்வி உதவித் தொகை
  • செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்
  • எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Scholarship : மத்திய அரசு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித் தொகை திட்டங்கள் பல செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அந்தவகையில் பிரதம மந்திரியின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்துக்கு பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறிப்பாக, பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, சீர்மரபினர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உதவித் தொகை தொடர்பான கூடுதல் தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

இளம் சாதனையாளர்களுக்கான பிரதம மந்திரியின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் (PM-YASASVI-Top Classes Education in schools for OBC, EBC & DNT students) கல்வி உதவித்தொகை பெற தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையத்தில் (National Scholarship portal) விண்ணப்பிக்கலாம். இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் (BC/MBC/DNC), பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள், சீர்மரபினர் ஆகிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் வகையில் பிரதம மந்திரியின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் PM-YASASVI-Top Classes Education in schools for OBC, EBC & DNT students மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 2025-2026 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய கல்வி உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க பட்டியிலிடப்பட்ட (Top Class Schools) பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழகத்தைச் சார்ந்த மாணவர்களுக்கு இக்கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது.

* இத்திட்டத்திற்கான பெற்றோரது ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ.2.50 இலட்சம் 
* இத்திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்:30.09.2025. 
* கல்வி நிறுவனங்கள் விண்ணப்பத்தினை சரிபார்க்க கடைசி நாள்: 15.10.2025 

புதுப்பித்தல்:

இத்திட்டத்தின் கீழ் கடந்த நிதியாண்டில் பயனடைந்த மாணவ, மாணவியர்கள் தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையத்தில் (https://scholarships.gov.in) (National Scholarship Portal) Renewal Application Groom இணைப்பில் (Link) சென்று OTR Number (One Time Registration) பதிவு செய்து 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான விண்ணப்பத்தினை புதுப்பித்தல் (Renewal) மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

புதியது:

இத்திட்டத்தின் கீழ் நடப்பாண்டில் புதியதாக விண்ணப்பிக்க விரும்பும் 9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகளில் பட்டியிலிடப்பட்ட பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவியர்கள், தேசிய கல்வி உதவித்தொகை தளத்தில் தங்களது கைபேசி எண் (Mobile Number) மற்றும் ஆதார் விவரங்களை உள்ளீடு செய்தால் OTR Number & Password பதிவுசெய்யப்பட்ட கைபேசி எண்ணிற்கு வரப்பெறும்.

மேற்படி, OTR Number பயன்படுத்தி 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்வி உதவித்தொகைக்கு உரிய ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்து புதியது (Fresh Application) விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், பட்டியிலிடப்பட்ட பள்ளிகளின் விவரங்களை அறிந்திட தொடர்புடைய முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறும், இத்திட்டம் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிந்திட (National Scholarship Portal) (https://scholarships.gov.in) இணையதளத்தினை அணுகி கல்வி உதவித்தொகை பயன்களைப் பெறலாம்.

