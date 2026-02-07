English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TAPS ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது தான் வரும்...? அன்புமணி கேட்ட நறுக் கேள்விகள்

TAPS ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது தான் வரும்...? அன்புமணி கேட்ட நறுக் கேள்விகள்

TAPS: அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றும் வகையில் உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை அரசு அறிவித்தது என்றும் அதை அறிவித்த 35 நாள்களாகியும் இன்னும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை என பாமக தலைவர் அன்புமணி கடுமையாக சாடி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 7, 2026, 11:58 PM IST
  • நாளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா
  • உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டமே உருப்படாத திட்டம்தான் - அன்புமணி
  • அரசு ஊழியர்களின் எந்தக் கோரிக்கையும் நிறைவேற்றவில்லை - அன்புமணி

Trending Photos

வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
camera icon7
Lawyer
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
DA hike
அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
இனி இவர்களுக்கு 31 நாள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
camera icon7
Tamil Nadu government
இனி இவர்களுக்கு 31 நாள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
TAPS ஓய்வூதிய திட்டம் எப்போது தான் வரும்...? அன்புமணி கேட்ட நறுக் கேள்விகள்

Tamil Nadu Assured Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போராடி வந்தனர். 2021 தேர்தலின் போது திமுக பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்துவோம் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. இருப்பினும், ஆட்சியின் முதல் 4 ஆண்டுகளாக அதை நிறைவேற்றாததால் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்து போராட்டக் களத்தில் குதித்தனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

மறுபுறம், ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அமைத்த குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. இதனால், ஜாக்டோ ஜியோ போன்ற அரசு ஊழியர்களின் அமைப்புகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு, முதல்வரையும் திமுக அரசையும் பாராட்டி கொண்டாடினர். 

TAPS: முதல்வருக்கு பாராட்டு விழா

இதன் ஒரு பகுதியாக உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் தரப்பில் நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், நாளை (பிப். 8) சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் ஜாக்டோ - ஜியோ சார்பில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த பாராட்டு விழா அரசியல் ரீதியாக கடும் விமர்சனங்களையும் சந்தித்துள்ளது. பாராட்டு விழா நாடகங்கள் மூலம் அரசு ஊழியர் - ஆசிரியர்களை திமுக  ஏமாற்ற முடியாது என பாமக தலைவர் அன்புமணி சாடியுள்ளார்.

TAPS: நாடகம் அரங்கேற்றப்பட உள்ளது

இதுகுறித்து அன்புமணி அவரது X பக்கத்தில், "வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவதைப் போல அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நியாயமான எந்தக் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றாமல் துரோகத்தை மட்டுமே பரிசாக அளித்த  திமுக அரசின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஜாக்டோ - ஜியோ அமைப்பின் போர்வையில்  நன்றி அறிவிப்பு மாநாடு என்ற பெயரில் நாளை ஓர் நாடகம் அரங்கேற்றப்பட உள்ளது" என நாளைய பாராட்டு விழாவை நாடகம் என விமர்சித்திருக்கிறார். அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் ஆட்சியாளர்களுக்கு  எதிராக எரிமலையாகக் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்றும் இந்நேரத்தில் நன்றி அறிவிப்பு  என்ற கைகுட்டையைக் கொண்டு அதை அடக்க முடியாது என்றும் விமர்சித்திருக்கிறார்.

TAPS: உருப்படாத திட்டம்

தொடர்ந்து அந்த பதிவில், "முதலமைச்சருக்கு பாராட்டு விழா என்பது எதுவுமே செய்யாதவருக்கு  எல்லாம் செய்த சாதனையாளர்  விருது வழங்குவதற்கு ஒப்பான நகைச்சுவை ஆகும். 10 அம்சக் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அரசு ஊழியர்கள் போராடினார்கள். அவர்களின் எந்தக் கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்படவில்லை" என விமர்சித்தார். மேலும், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அன்புமணி விமர்சித்தார். அதில், "அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றும் வகையில் உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை அரசு அறிவித்தது. அதுவே ஓர் உருப்படாத திட்டம் தான். அதுவும் கூட அறிவிக்கப்பட்டு 35 நாள்களாகியும் இன்னும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை. ஊராட்சி செயலாளர்கள், சத்துணவு பணியாளர்கள், டாஸ்மாக் தொழிலாளர்கள், பகுதி நேர ஆசிரியர்கள்  என பலரும் இன்னும் போராட்டம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் முதலமைச்சருக்கு பாராட்டு விழா நடத்துவது குரூரமான நகைச்சுவை ஆகும்" என சாடினார். 

TAPS: கொந்தளிக்கப்போவது உறுதி

தொடர்ந்து, "அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் அப்பட்டமான துரோகங்களை செய்யும் திமுக, அவர்களுக்கான அமைப்புகளில் உள்ள தங்களின் ஆதரவாளர்களை பகடைக்காய்களாக பயன்படுத்தி பாராட்டு விழா நடத்துவதை காலம் காலமாகவே வாடிக்கையாக வைத்திருக்கிறது. ஆனால், இதுவெல்லாம் எடுபடாது. உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ஆதரித்த தலைமைச் செயலக ஊழியர் சங்க நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக  அதன் உறுப்பினர்கள் கொந்தளித்ததைப் போல ஆளும் திமுகவுக்கு துதி பாடும்  நிர்வாகிகளுக்கு எதிராகவும் அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் கொந்தளிக்கப் போவது உறுதி" என ஆருடம் கூறியுள்ளார். 

TAPS: பாராட்டு விழா தோல்வியடையும்

"அடுக்கடுக்கான துரோகங்களால் அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் கொதிப்படைந்துள்ள நிலையில், இந்த பாராட்டு விழா படுதோல்வி அடையும் என்பதை ஆட்சியாளர்களும் அறிவார்கள். அதனால் தான் அரசு ஊழியர்களின் நன்றி அறிவிப்பு மாநாடு என அறிவித்து விட்டு, அதில் பங்கேற்க  திமுகவினரை அழைத்து வர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.  அவர்களை அழைத்து வருவதற்காக தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து மாவட்டத்திற்கு 20 பேருந்துகளை அனுப்பி வைக்கவும், தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களை பங்கேற்க செய்யச் சொல்லியும் தனியார் பள்ளி இயக்குனர் மூலம் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதாகவும், அதனால்   மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது" என குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

TAPS: துரோகம் செய்த திமுக

அன்புமணி அந்த பதிவில், "என்ன தான் வான்கோழி இறகை விரித்தாலும் கான மயிலாக முடியாது. அதேபோல், கோடிக்கணக்கில் பணத்தை வாரி இறைத்து, அரசு ஊழியர் அமைப்புகள் பெயரில், திமுகவே பாராட்டு விழாக்களை நடத்தினாலும், அரசு  ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின்  ஆதரவைப்  பெற முடியாது. நம்ப வைத்து துரோகம் செய்த திமுகவை வரும் தேர்தலில் அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் பழிதீர்க்கப் போவது  உறுதி" என தனது விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க | விஜய் ஒரு மண்ணாங்கட்டி... தேர்தலுக்கு பின் அவ்வளவு தான்... பாஜக அதிரடி அட்டாக்

மேலும் படிக்க | திமுகவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி கிடைக்குமா? காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களே கவனத்திற்கு! ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது -நீதிமன்றம் அதிரடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

anbumaniTAPSTamil Nadu Assured Pension SchemepensionTamil News

Trending News