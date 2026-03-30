திமுக விடுங்க! விஜய்யை எதிர்த்து நிக்கும் பாமக வேட்பாளர் யார் தெரியுமா?

தமிழக அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பான சூழலாக மாறி வருகிறது. திமுக, அதிமுக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகிய கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளன. திமுக தங்கள் ஆட்சியை மீண்டும் தக்கவைத்துக்கொள்ள பல்வேறு வியூகங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. மறுபுறம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக ஆட்சியை பிடிக்க தொடர்ந்து தீவிர முயற்சி செய்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இணைந்துள்ளதால் பல தொகுதிகள் மிக முக்கியமானதாக மாறியுள்ளன. குறிப்பாக, சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் தொகுதி ஸ்டார் தொகுதியாக மாறியுள்ளது. காரணம், தவெக தலைவர் விஜய் இந்த தொகுதியில்தான் நேரடியாக போட்டியிட உள்ளார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சென்னையில் உள்ள பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சியில் உள்ள திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். இதனால், இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய்யை எதிர்த்து யார் களமிறங்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிகமாகவே இருந்தது. திமுக நேரடியாக பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ள நிலையில், அதிமுக தங்களது கூட்டணி கட்சியான பாமகவிற்கு இந்த தொகுதியை ஒதுக்கியுள்ளது.
விஜய்யை எதிர்க்கும் பாமக
கடந்த 2024ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்தவொரு தேர்தலிலும் போட்டியிடாமல், நேரடியாக இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது. விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்ற கேள்வி நீண்ட நாட்களாக இருந்த நிலையில், அவர் பெரம்பூரில் தான் போட்டியிட உள்ளார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்துள்ளது. இந்த நிலையில், விஜய்யை எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும் என்று ஆளும் திமுக பல்வேறு வியூகங்களை அமைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மறுபுறம், அதிமுக எந்த வேட்பாளரை நிறுத்த போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், தங்களது கூட்டணியில் உள்ள பாமகவிற்கு இந்த தொகுதியை ஒதுக்கியுள்ளனர். தங்களது கட்சியில் உள்ள ஒரு வலிமையான வேட்பாளரை அதிமுக நிறுத்தும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், பாமக போட்டியிடுவது பலரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் மற்றும் திமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ ஆர்.டி. சேகர் போட்டியிட உள்ள நிலையில், பாமக தரப்பில் திலகபாமா போட்டியிட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
யார் இந்த திலகபாமா?
பாமகவிற்கு பெரம்பூர் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு யார் போட்டியிட உள்ளார்கள் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் பெண் வேட்பாளரான திலகபாமா இந்த தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. பாமகவின் பொருளாளராக இருக்கும் திலகபாமா, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்; ஒரு சிறந்த இலக்கியவாதி என்று கூறப்படுகிறது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில், திண்டுக்கல்லில் உள்ள ஆத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக மூத்த அமைச்சரான ஐ.பெரியசாமியை எதிர்த்து போட்டியிட்டார் திலகபாமா. மேலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் திண்டுக்கல் தொகுதியில் பாமக வேட்பாளராக களமிறங்கினார். தற்போது சென்னையில் வசித்து வரும் இவர், விஜய்க்கு எதிராக பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பெண்களின் வாக்குகளை கவர்வதற்காகத்தான் பாமக தரப்பில் இவர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன.
ஏன் பாமகவிற்கு பெரம்பூர் தொகுதி?
விஜய்யை எதிர்த்து அதிமுக போட்டியிடாமல் எதற்காக பாமகவிற்கு இந்த தொகுதி கொடுக்கப்பட்டது என்பது குறித்தும் பல்வேறு கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. பெரம்பூர் தொகுதியில் சுமார் 2 லட்சத்து 20 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த தொகுதியில் அடித்தட்டு மக்களும், கூலித் தொழிலாளர்களும் அதிகம் வசித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக சிறுபான்மையினர் மற்றும் தலித் மக்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதியாக இது பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவின் ஆர்.டி. சேகர் 50,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளார். சென்னை எப்போதுமே திமுகவின் கோட்டை என்று கூறப்படும் நிலையில், பெரம்பூரில் திமுகவின் ஆதிக்கமே நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த தொகுதியை விஜய் தேர்வு செய்திருப்பது வியப்பாகவே பார்க்கப்பட்டது. ஆளுங்கட்சியின் கோட்டையாக விளங்கும் இந்த தொகுதியில் அதிமுக நேரடியாக களமிறங்கினால், நிச்சயம் வெற்றி பெறுவது கடினம் என்பதால் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த தொகுதியை கூட்டணி கட்சிக்கு ஒதுக்கியுள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பெரம்பூரில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு?
அதிமுக பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் கணிசமான வாக்குகள் பிரியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சம்பந்தமே இல்லாத பாமக அங்கு போட்டியிடுவதால் அது விஜய்க்கு சற்று சாதகமான சூழலை உருவாக்கலாம் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. பெரம்பூர் தொகுதியில் பாமகவிற்கு பெரிதாக வாக்கு வங்கியும் இல்லை. இதனால் உண்மையான போட்டி திமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இடையேதான் இருக்கும் என்று அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ ஆர்.டி. சேகரைத் தாண்டி விஜய் என்ன மாதிரியான களப்பணிகளை மேற்கொள்ள போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். அதே சமயம் பாமக மற்றும் நாம் தமிழர் போன்ற கட்சிகள் எவ்வளவு வாக்குகளை பிரிக்கப் போகின்றன, அது யாருக்கு சாதகமாக இருக்க போகிறது என்ற குழப்பமும் நீடித்து வருகிறது. அடுத்த சில நாட்களில் பெரம்பூர் பகுதியில் விஜய் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார். அதன் பிறகு அந்த பகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பது ஓரளவுக்கு தெளிவாகிவிடும்.
