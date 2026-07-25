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அரசியல் பேச மாட்டேன்... ஓய்வை அறிவித்த ராமதாஸ் - இனி பாமகவுக்கு ஒற்றை தலைமை

PMK Ramadoss : இனி அரசியல் பேசமாட்டேன்; அரசியலில் தலையிட மாட்டேன் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார். தைலாபுரத்தில் நடைபெற்ற ராமதாஸின் பிறந்தநாள் விழா மேடையில், அவரே தனது ஓய்வு குறித்து அறிவித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:00 PM IST
அரசியல் பேச மாட்டேன்... ஓய்வை அறிவித்த ராமதாஸ் - இனி பாமகவுக்கு ஒற்றை தலைமை
Image Credit: PMK Founder Ramadoss | File Image : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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