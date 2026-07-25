/அரசியல் பேச மாட்டேன்... ஓய்வை அறிவித்த ராமதாஸ் - இனி பாமகவுக்கு ஒற்றை தலைமை

PMK Founder Ramadoss Latest News Updates : இனி அரசியல் பேசமாட்டேன்; அரசியலில் தலையிட மாட்டேன் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார். இனி அரசியலை அன்புமணி பார்த்துக்கொள்வார் என்றும் அறிவித்துள்ளார்.
இன்று முதல் அரசியல் துறவறம் மேற்கொள்கிறேன் என கூறி தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். இன்று தனது 88வது பிறந்தநாளை ராமதாஸ் கொண்டாடி வரும் வேளையில், தனது அரசியல் துறவறம் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
கடந்த ஓராண்டாக ராமதாஸ் - அன்புமணி இடையே கடும் மோதல் போக்கு நிலவி வந்தது. கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னரே இருவரும் சமரசம் அடைந்து ஒன்றிணைந்தனர். இந்தச் சூழலில், தற்போது அரசியலில் இருந்து ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளது கவனம் பெறுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் தைலாபுரத்தில் நடைபெற்ற ராமதாஸின் பிறந்தநாள் விழா மேடையில், அவரே தனது ஓய்வு குறித்து அறிவித்தார். அப்போது பாமக தலைவர் அன்புமணி அருகில் அமர்ந்திருந்தார்.