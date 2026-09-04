Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /”அரசியல் பேச வேண்டாம்..” ராமதாஸ் வீட்டில் ஓட்டப்பட்டிருந்த பதாகை!

”அரசியல் பேச வேண்டாம்..” ராமதாஸ் வீட்டில் ஓட்டப்பட்டிருந்த பதாகை!

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், தன்னுடைய தைலாபுர இல்லத்தில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் “அரசியல் பேச வேண்டாம்” எனும் பதாகை பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 04, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:16 AM IST
”அரசியல் பேச வேண்டாம்..” ராமதாஸ் வீட்டில் ஓட்டப்பட்டிருந்த பதாகை!
Image Credit: Ramadoss | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மும்பையை விட்டு ஹர்திக்.. டெல்லியை விட்டு ராகுல்? இருவருக்கும் ஒரே அணி குறி!
2
3
4
5