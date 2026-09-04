/”அரசியல் பேச வேண்டாம்..” ராமதாஸ் வீட்டில் ஓட்டப்பட்டிருந்த பதாகை!

தமிழ்நாட்டின் முக்கிய அரசியல் தலைவர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ராமதாஸ். இவரது தைலாபுர இல்லத்தில், ‘அரசியல் பேச வேண்டாம்’ என்று பதாகை ஒன்று ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது.
1980ஆம் ஆண்டில், வன்னியர் சங்கத்தையும், 1989ஆம் ஆண்டில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை தோற்றுவித்தவர் ராமதாஸ். தமிழக அரசியலில் முக்கிய தலைவராக இருக்கும் இவர், விழுப்புரம் மாவட்டம் தைலாபுரம் எனும் கிராமத்தில் இருந்து வந்தவர் ஆவார்.
ராமதாஸிற்கும், அவருடைய மகனான அன்புமணிக்கும் இடையே பல நாட்களாக கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்தது. இதனால் கட்சியிலும் பிளவு ஏற்பட்டது. கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில், அன்புமணியின் கை ஓங்கியதை அடுத்து, பல நாட்களாக பேசாமல் இருந்த தந்தையும் மகனும், மீண்டும் குடும்பத்துடன் ஒன்று சேர்ந்தனர்.
கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்கள் மேலாக அரசியலில் கோலோச்சி வந்த ராமதாஸ், சமீபத்தில் தன்னுடைய 88வது பிறந்தநாள் விழாவில் பேசிய போது, தான் அரசியலில் துறவறம் பூணுகிறேன் என கூறியிருந்தார்.
“உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கூறுகிறேன். இன்று முதல் அரசியலில் துறவறம் பூணுகிறேன். அரசியல் துறவறம் என்று சொன்னால், நான் அரசியலை பேசமாட்டேன்; அரசியலுக்கு வழிகாட்ட மாட்டேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
தன்னுடைய தைலாபுர இல்லத்தில் தன்னுடைய இல்லத்தில் பாமக மற்றும் வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்களையும் பொது மக்களையும் சந்தித்து உரையாடி வருகிறார்.
ராமதாஸின் தைலாபுர இல்லத்தில் அவரை சந்திப்பவர்கள், அவரிடம் அரசியல் பேச முயல்வதாக தெரிகிறது. ஆனால், தான் அரசியல் பேசுவதை ராமதாஸ் விரும்புவதில்லை. இதையடுத்து அவருடைய தைலாபுரம் இல்லத்தின் வளாகத்தின் நுழைவு வாயில் கதவு முன்பாக, ‘அரசியல் துறவறம்’ எனும் தலைப்பில், ஒரு அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ’தினசரி காலை 10 மணி முதல், முற்பகல் 12 மணி வரை ராமதாஸை சந்திக்கலாம். அரசியல் துறவறம் மேற்கொண்டுள்ளதால், ராமதாஸை சந்திக்க வரும் பார்வையாளர்க்ள், தயவு செய்து அரசியல் பேச வேண்டாம்” என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராம்தாஸ்-அன்புமணி பிளவு பட்டிருந்த போது, தன்னுடைய தைலாபுர இல்லத்தில் ஒட்டுக்கேட்பு கருவி பொருத்தப்பட்டிருப்பதாக ராமதாஸ் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் போலீஸில் புகார் அளித்திருந்தார். பின்பு, அவரது வீட்டில், 3 மணி நேரம் துப்பறியும் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்.
அந்த சமயத்தில் ராமதாஸ் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவரிடம், “அன்புமணியை சந்திப்பீர்களா?” என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “காத்திருப்போம், காலம் வந்து விடும்” என்று கூறினார். சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ராமதாஸ் உடல்நலக்குறைவால் சிகிச்சை பெற்று வந்ததை தொடர்ந்து அன்புமணி அவரை தன் குடும்பத்தினருடன் நேரில் சந்தித்தார்.
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படம், ‘அய்யா’ எனும் பெயரில் உருவாக இருப்பதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. இதை சேரன் உருவாக்குவதாக குறிப்பிடப்பட்டது. இதையடுத்து சேரன் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டர். அப்போது, ராமதாஸின் வாழ்க்கை வரலாற்று படத்துக்காக தான் இரண்டு வருடம் உழைப்பை போட்டதாகவும் இப்போது அந்த உழைப்பு வீணாகி விட்டதாகவும் மன உருகி பேசியிருந்தார். அப்பா-மகன் இணைந்து விட்டதால், தற்போது படத்தை இயக்க ஆளில்லை என்றும், பல்வேறு சூழல்களால் இந்த படம் நின்று போனதாகவும் கூறினார்.