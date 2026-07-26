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சமூக ஊடகங்கள் வேண்டாம்... குழந்தைகளுக்கு தடை வேண்டும் - அன்புமணி புட்டுபுட்டு வைத்த தகவல்கள்!

Anbumani On Social Media Ban : குழந்தைகள் மனநல, உடல்நல பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்க 16 வயதுக்குட்பட்டோர் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 26, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:44 PM IST
சமூக ஊடகங்கள் வேண்டாம்... குழந்தைகளுக்கு தடை வேண்டும் - அன்புமணி புட்டுபுட்டு வைத்த தகவல்கள்!
Image Credit: Social Media Ban | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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