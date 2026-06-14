/பாமக போட்ட பிச்சை... அதிமுக வெற்றிக்கு இதுதான் காரணம் - சி.வி. சண்முகம் தடாலடி

CV Shanmugam vs Edappadi Palanisamy : எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக தொடர் தோல்வியை சந்தித்து வருகிறது. தொடர்ச்சியாக அனைத்து தேர்தல்களிலும் தோல்வி. அதேபோல், அதிமுகவின் வாக்கு சதவீதமும் சரிகிறது. எம்ஜிஆரால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் இன்றைக்கு மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது.
திமுகவுடன் இணைந்து பதவியில் அமர நினைத்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. கட்சியில் இருந்து கொத்துக் கொத்தாக வெளியேறுகின்றனர். சீட்டுக்கட்டு போல் கட்சி சரிகிறது. இன்னும் தனது தவறை உணராமல் மற்றவர்களை குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பழனிசாமி.
அதிமுக மொத்தமாக ஜெயித்த 47 தொகுதிகளில், பாமக போட்ட பிச்சையால் 31 தொகுதிகளை அதிமுக வென்றது. பாமக கூட்டணியில் இல்லை என்றால் வட மாவட்டங்களில் அதிமுகவால் வென்றிருக்க முடியாது. பாமக இல்லையென்றால் எடப்பாடி பழனிசாமியே தட்டுத் தடுமாறிதான் ஜெயித்திருப்பார்.
ஒரு குடும்பத்தின் பிடியில் செல்கிறது அதிமுக. உங்கள் மகனை அரசியலுக்கு கொண்டு வாருங்கள்... அதற்கு ஏன் இந்த டிராமா" என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். தனது மகன் மிதுனை, அதிமுகவின் இளைஞரணி பொறுப்புக்கு கொண்டுவர எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.