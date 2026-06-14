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பாமக போட்ட பிச்சை... அதிமுக வெற்றிக்கு இதுதான் காரணம் - சி.வி. சண்முகம் தடாலடி

CV Shanmugam vs Edappadi Palanisamy : பாமக போட்ட பிச்சையில்தான் அதிமுக 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வென்றது என்றும்; பாமக இல்லையென்றால் எடப்பாடி பழனிசாமியே தட்டுத் தடுமாறிதான் ஜெயித்திருப்பார் என்றும் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 14, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:20 PM IST
பாமக போட்ட பிச்சை... அதிமுக வெற்றிக்கு இதுதான் காரணம் - சி.வி. சண்முகம் தடாலடி
Image Credit: Image Credit : CV Shanmugam vs Edappadi Palanisamy (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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பாமக போட்ட பிச்சை... அதிமுக வெற்றிக்கு இதுதான் காரணம் - சி.வி. சண்முகம் தடாலடி
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