விருத்தாசலத்தில் கொலை வெறி தாக்குதல்.. கஞ்சா போதை, ரீல்ஸ் மோகத்தால் வந்த வினை!

விருத்தாசலம் அருகே ரீல்ஸ் மோகத்தால், ஒருவரை கம்பியால் தாக்கி வீடியோ எடுத்து அதனை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்ட 3 இளைஞர்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 11, 2025, 01:32 PM IST
  • விருத்தாசலத்தில் கொடூர தாக்குதல்
  • ரீல்ஸுக்காக ஒருவரை சரமாரியா தாக்கிய இளைஞர்கள்
  • நடந்தது என்ன?

விருத்தாசலத்தில் கொலை வெறி தாக்குதல்.. கஞ்சா போதை, ரீல்ஸ் மோகத்தால் வந்த வினை!

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அடுத்த நெய்வேலி திடீர் குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் மாணிக்கம் மகன் கார்த்திக் (25). இவர் விருத்தாசலம் பழமலைநாதர் நகரில் உள்ள தனது சகோதரி வீட்டில் வசித்து வருகிறார். மேலும் கட்டிட தொழிலாளியான இவர் அப்பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் திருமண மண்டபத்தில் கட்டுமான பணிகளை பார்த்துக் கொண்டு நேற்று (செப்டம்பர் 10) இரவு தங்கியிருந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 09) அதிகாலை 3 மணி அளவில் அங்கு வந்த பழமலை நாதர் நகரை சேர்ந்த காமராஜ் மகன் கந்தவேல் (21) மற்றும் முருகன் மகன் சிவா என்கிற விக்னேஷ் (21) மற்றும் பாலாஜி ஆகியோர் கார்த்திக்கை இரண்டு பக்கமும் பிடித்துக் கொண்டு அவரை இரும்பு கம்பி, கட்டையால் சரமாரியாக தாக்கி முட்டி போட வைத்ததுடன் அதில் ஒருவர் கத்தியை கார்த்திக்கின் கழுத்தில் வைத்துக் கொண்டு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கொலை மிரட்டல் விடுத்தவாறு செல்போனில் வீடியோ எடுத்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். 

கொலை வெறி தாக்குதல் 

தொடர்ந்து கார்த்திக் தப்பி சென்று மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சென்ற போது அவரை துரத்தி சென்று அங்கேயும் அவரை தாக்கி உள்ளனர். அரசு மருத்துவமனை முன்பு ரகலையில் ஈடுபட்டனர். பின்பு அங்கிருந்த பெட்டிக்கடை உரிமையாளரான சுந்தரமூர்த்தி (58), என்பவரின் கடையில் இருந்த பொருட்களை தள்ளி விட்டு சேதப்படுத்தினர். தொடர்ந்து சுந்தரமூர்த்தி மற்றும் பெட்டிக்கடை வைத்திருந்த ராஜேந்திரன் (38) என்பவரையும் சரமாரியாக தாக்கினர். அதனைத் தொடர்ந்து  ரயில்வே மேம்பாலம் அருகே கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து விருத்தாசலம் நோக்கி வந்த அரசு பேருந்தை வழிமறித்து பேருந்து ஓட்டுனர் கணேசன் (59) என்பவரையும் தாக்கினர். 

கஞ்சா போதை 
 
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், விருத்தாசலம் டிஎஸ்பி பாலகிருஷ்ணன் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தசாரதி சப் இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு மற்றும் பிரகஸ்பதி தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து அவர்களை பிடிக்க உத்தரவிட்டார். அதன்படி சின்னகண்டியங்குப்பம் பகுதி முந்திரி காட்டில் பதுங்கி இருந்தவர்களை பிடிக்க முயன்று துப்பாக்கியால் சுட்டு கந்தவேல் மற்றும் சிவா ஆகிய இருவரையும் போலீசார் பிடித்தனர். இதில் பாலாஜி மற்றும் தப்பி ஓடி தலைமறைவானார். 

தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து விருத்தாசலம் போலீசார் 3 பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து, தலைமறைவான பாலாஜியை வலைவீசி தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் கந்தவேலை போலீசார் சுட்டு பிடித்ததால், பதுங்கி இருந்த பாலாஜி, எங்கே தன்னையும் சுட்டு விடுவார்களோ என பயந்து நேற்று (செப்டம்பர் 10) வீடியோ ஒன்றை இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார். 

ரீல்ஸ் மோகத்தால் வந்த வினை 

அதில், அவர் பேசும்போது நேற்று (செப்டம்பர் 09) விருத்தாசலத்தில் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டை பார்த்திருப்பீர்கள். அது வேறு யாருமில்லை. எனது நண்பர்கள் கந்தவேல் மற்றும் சிவாதான். ரீல்ஸ் எடுப்பதற்காக மண்டபத்தில் படுத்திருந்த ஒரு அண்ணனை போட்டு அடித்து மண்டையை உடைத்து அதை வீடியோ எடுத்து வைரலாகட்டும் என்பதற்காக இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் போட்டோம். 

அப்போது நாங்கள் அடித்துக் கொண்டிருந்தபோதே அவர் ஓடிவிட்டார். அரசு மருத்துவமனைக்கு தான் சென்றிருப்பார் என அவரை தேடிக் கொண்டு நாங்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றோம். அங்கே இருந்த கடைக்காரர்கள் இருவரை போட்டு அடித்து மண்டையை உடைத்து விட்டு பயந்து கொண்டு நாங்கள் அங்கிருந்து மணலூர் ரயில்வே பாலம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது அரசு பஸ் வந்தது. அந்த பஸ்ஸை நிப்பாட்டி டிரைவர் அண்ணனையும் கண்டக்டர் அண்ணனையும் போட்டு அடித்து மண்டையை உடைத்து விட்டு அங்கிருந்து ஓடி முந்திரி தோப்பில் புகுந்து விட்டோம். 

நானே சரண்டர் ஆக போகிறேன்

எங்களை போலீசார் கண்டுபிடித்து வந்து விட்டார்கள். கந்தவேல் கத்தியை எடுத்து இரண்டு போலீஸ்காரர்களை வெட்டி விட்டான். இதனால் அவனை போலீஸ்காரர்கள் சுட்டு விட்டார்கள். இதனால்  பயந்து நானும் சிவாவும் ஓடினோம். அப்போது சிவாவும் தடுக்கி விழுந்து விட்டான். நான் ஓடிப்போய் ஒரு இடத்தில் பதுங்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டேன். அப்பொழுது எங்கே தன்னையும் சுட்டு விடுவார்களோ என பயந்து கொண்டு தப்பி வந்து விட்டேன். 

தற்போது நானே விருத்தாசலம் போலீஸ் நிலையத்தில் சரண்டர் ஆக போறேன். நீங்களும் இந்த தவறை செய்யாதீர்கள். இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வீடியோ போடுவதற்காக இந்த தவறை செய்யாதீர்கள். நான் செய்ததற்கும், அடித்ததற்கும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என அழுது கொண்டே ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில்  பரவி வைரலாக பரவி வருகிறது.

Virudhachalam3 youths arrestedReels CrazeINSTAGRAM

