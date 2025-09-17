காதல் விவகாரத்தில் இளைஞர் படுகொலை.. காதலியின் தாயார் கைது!

மயிலாடுதுறை அருகேயுள்ள அடியமங்கலம் கிராமம் பெரிய தெருவை சேர்ந்தவர் குமார். இவருக்கு வைரமுத்து (28) என்ற மகனும் இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர். மகன் வைரமுத்து டூ வீலர் மெக்கானிக் வேலை பார்த்தார். இந்த சுழலில் அவர் அதே பகுதி பெரியகுளம் அருகே உள்ள பக்கத்து தெருவில் (காலணி தெரு) வசிக்கும் குமார் என்பவரின் மகள் மாலினி (26) என்பவரை 10 வருடங்களாக காதலித்து வந்துள்ளார். மாலினி சென்னையில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.
இவர்களின் காதலுக்கு பெண் வீட்டில் எதிர்ப்பு உள்ள நிலையில், அடிக்கடி இரு குடும்பத்தினருக்கும் பிரச்சனை நிலவி வந்ததுள்ளது. கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மாலினியின் தாயார் விஜயா, வைரமுத்து வேலை பார்க்கும் இடத்திற்கு சென்று வைரமுத்துவிடம் பிரச்சனையில் ஈடுபட்டுள்ளார். தொடர்ந்து மாலினியின் குடும்பத்தார் மயிலாடுதுறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். இதனையடுத்து இருதரப்பினரையும் போலீசார் அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டபோது, மாலினி வைரமுத்துவை திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால் மாலினி வைரமுத்துவின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். இருவருக்கும் பதிவு திருமணம் சில மாதங்களில் செய்து வைப்பதாக வைரமுத்துவின் பெற்றோர்கள் கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து மாலினி வேலைக்காக சென்னைக்கு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். இந்நிலையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் இரவு வீட்டிற்கு வந்த மர்ம நபர்கள் வைரமுத்துவை வழிமறித்த சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டியுள்ளனர். கழுத்து மற்றும் இரண்டு கைகளிலும் வெட்டிவிட்டு மர்ம நபர்கள் தப்பி சென்றனர். உயிருக்கு போராடிய வைரமுத்துவை உறவினர்கள் சிகிச்சைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சேர்த்தனர். அங்கு வைரமுத்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக வைரமுத்துவின் குடும்பத்தினர் மாலினியின் சகோதரர் மீது போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர். மேலும், மாலினியின் தாயாரான விஜயா மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்ய வலியுறுத்தி வைரமுத்துவின் உடலை பெற்றுக் கொள்ள மறுத்து சிபிஎம், தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, தமிழ்நாடு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சியினர் மற்றும் மாலினி, வைரமுத்துவின் குடும்பத்தார், சாலை மறியல் போராட்டம் செய்தனர். இந்நிலையில் மாலினியின் தாயார் விஜயா மீது போலீசார் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்துள்ளனர்.
