English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் சோதனை

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே போலீசார் மற்றும் தமிழ்நாடு போலீசார் இணைந்து பயணிகளிடம் சோதனை செய்தனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 14, 2025, 08:46 PM IST
  • திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
  • மின்சார ரயில்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
  • இந்த சோதனையில் 20க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

Trending Photos

இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
camera icon5
Team India
இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் சோதனை

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே போலீசார் மற்றும் தமிழ்நாடு போலீசார் இணைந்து பயணிகளிடம் சோதனை செய்தனர். திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்தில் நாளை சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆறு நடைமேடைகளிலும் தீவிர சோதனை.

சுதந்திர தினம் நாளை நாடு முழுதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு மக்கள் அதிகம் கூடும் ரயில் நிலையம், பஸ் நிலையம், வழிபாட்டு தலங்கள், சந்தைகள், வணிக வளாகங்களில், பாதுகாப்பை பலப்படுத்த மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

 இதனை தொடர்ந்து தென்னக ரயில்வே முதன்மை தலைமை பாதுகாப்பு ஆணையர் அருள்ஜோதி, கோட்ட பாதுகாப்பு ஆணையர் ராமகிருஷ்ணா, உத்தரவின் பேரில் திருவள்ளூர் ரயில் நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் திருவள்ளூர் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை ஆய்வாளர் சித்ராதேவி தலைமையிலான காவலர்கள், பாதுகாப்பு படை உதவி ஆய்வாளர் கார்த்திகேயன் (இருப்பு பாதை) தமிழ்நாடு. திருவள்ளூர் ரயில் நிலையம் உதவி ஆய்வாளர் ஆனந்தன் மற்றும் பாதுகாப்பு காவல்துறை வெடிகுண்டு சோதனை கருவி கொண்டு ஆறு நடைமேடைகளிலும் மற்றும் மின்சார ரயில்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த சோதனை ரயில் நிலைய நுழைவு வாயில் மற்றும் ரயில் நிலைய வளாகம் முழுதிலும் பயணியர் அமரும் இடம், டிக்கெட் வழங்கும் இடம், நடைமேடை, குப்பைத்தொட்டி, கடைகள், ஆட்டோ ஸ்டாண்ட், சைக்கிள் ஸ்டாண்ட், மின்சார ரயில் உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இந்த சோதனைகள் பயணிகள் மிகவும் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் சந்தேக படும்படியாக தனிப்பட்ட முறையில் சூட்கேஸ் பைகள் போன்றவை இருந்தால் அவற்றை தொடக்கூடாது என்றும் உடனடியாக காவல்துறைக்கு 139 என்ற எண்ணிற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த சோதனையில் 20க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும் படிக்க: ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மறுத்த மாணவி: "திமுகவின் கீழ்த்தரமான அரசியல்".. அண்ணாமலை கண்டனம்!

மேலும் படிக்க: ஆளுநரிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி.. காரணம் என்ன? அவரே சொன்ன பதில்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Police raidRailway StationIndependence Day 2025

Trending News