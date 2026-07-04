/செந்தில் பாலாஜிக்கு நேரடி செக்... சம்மன் கொடுத்த போலீசார் - அடுத்தது என்ன?

Senthil Balaji : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தொகுதியின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம், ரூ.35 கோடி தருவதாகவும், வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவந்து, அதில் எதிராக வாக்களிக்க பேரம் பேசப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக இளையராஜா சென்னை காவல் ஆணையரகத்தில் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்யப்ட்டு IDPS கருத்துக் கணிப்பு அமைப்பைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு உள்பட 9 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி 15 நாள்கள் நீதிமன்ற காவலில் எடுத்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் கைதான நரேஷ் என்பவர் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் தம்பி அசோக் குமார் உடன் தொடர்ச்சியாக தொடர்பில் இருந்து வந்தவர் என கூறப்படுகிறது. இந்த செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமார் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலில்தான் பேரம் பேசியதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜியின் தம்பியான அசோக் குமாரின் பெயர் FIR-ல் சேர்க்கப்பட்டது. தொடர்ந்து செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமாரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்ததாக கூறப்பட்டது. கரூரில் செந்தில் பாலாஜி சார்ந்த இடங்களில் போலீசார் தேடினர்.
இந்நிலையில், தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது இளைய சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோர் இருவரும் விசாரணைக்கு ஆஜராக காவல்துறையினர் சம்மன் அனுப்பி உள்ளனர். கரூர் ராமேஸ்வரபட்டியில் உள்ள செந்தில் பாலாஜியின் பூர்வீக வீட்டில் சம்மன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தவெகவில் 15 முதல் 20 எம்எல்ஏக்கள் வரை திமுகவினர் பேரம் பேசியதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். அதேபோல், ரூ.10 கோடி முதல் ரூ.50 கோடி வரை பேரம் பேசியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார். செந்தில் பாலாஜி மீதும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார். அசோக் குமார் முன் ஜாமீன் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதேபோல், திமுக முன்னாள் அமைச்சர்களை குறிவைத்து தவெக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிகிறது. அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் நேற்றைய கைது; எ.வ.வேலு, கே.என்.நேரு, எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் உள்ளிட்டோர் மீதான வழக்குகள் ஆகியவை மூலம் இதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அப்படியிருக்க, வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி விஜய் கரூர் செல்லும் முன்னர் செந்தில் பாலாஜி கைதாகலாம் என கூறப்படுகிறது. செந்தில் பாலாஜி வெளிநாடு சென்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே லுக் அவுட் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எ.வ. வேலு தலைமறைவாக இருக்கிறாரா என தகவல்கள் பரவிய நிலையில், சிங்கப்பூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார் என வழக்கறிஞர் மூலம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும், ஆட்சி கவிழ்ப்பு சதியில் கார்ப்பரேட் நிறுவனம் ஈடுபட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. சென்னை கிண்டியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க காா்ப்பரேட் நிறுவனம் சதித்திட்டம் தீட்டியதாகவும், தவெக எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசுவதற்கு முதற்கட்டமாக ரூ.180 கோடி ஒதுக்கியதாகவும் திடுக்கிடும் தகவல் வெளியானது.