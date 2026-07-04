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செந்தில் பாலாஜிக்கு நேரடி செக்... சம்மன் கொடுத்த போலீசார் - அடுத்தது என்ன?

Senthil Balaji : தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது இளைய சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோர் இருவரும் விசாரணைக்கு ஆஜராக காவல்துறையினர் சம்மன் அனுப்பி உள்ளனர். கரூர் ராமேஸ்வரபட்டியில் உள்ள செந்தில் பாலாஜியின் பூர்வீக வீட்டில் சம்மன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 04, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:04 PM IST
செந்தில் பாலாஜிக்கு நேரடி செக்... சம்மன் கொடுத்த போலீசார் - அடுத்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Senthil Balaji | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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