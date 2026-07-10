/மக்களை தவிக்கவிட்டு ஓடியது யார்? -முதல்வர் விஜய் குற்றச்சாட்டுக்கு கனிமொழி எம்பி அதிரடி பதிலடி

தமிழக அரசியலில் கரூர் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை மையமாகக் கொண்டு புதிய அரசியல் விவாதம் உருவாகியுள்ளது. கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்துக்குப் பிறகு முதல் முறையாக அந்த மாவட்டத்துக்கு சென்ற முதல்வர் ஜோசப் விஜய், மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு அரசியல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அதற்கு பதிலளித்த திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி, முதல்வர் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தற்போது தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வட்டாரங்களில் முக்கிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்துக்குப் பிறகு அங்கு நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் விஜய், சம்பவத்திற்கான பழி தன் மீது சுமத்தப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டினார்.
அவர் தனது உரையில்,
இந்த கருத்துகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கனிமொழி, கரூர் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு தற்போது நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் இருப்பதால் அதுகுறித்து விரிவாக கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை என்று கூறினார்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது:
"கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. அதனால் முதல்வர் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நானும் பொறுப்புடன் இருக்க விரும்புகிறேன். ஆனால், கரூரில் மக்களுக்காக களத்தில் நின்று உதவியது யார், மக்களை தவிக்கவிட்டு சென்றது யார் என்பது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும்."
களத்தில் நின்றது யார்?: "கரூரில் அன்று விபத்து நடந்தபோது களத்தில் நின்று மக்களுக்கு உதவியது யார்? மக்களைத் தவிக்கவிட்டு ஓடியது யார்? என்பது அங்குள்ள மக்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்" என்று விஜய்யைக் மறைமுகமாகச் சாடினார்.
கட்சி நிகழ்ச்சிக்கு கட்சியே பொறுப்பு: "பிரதமரோ, முதலமைச்சரோ அரசு நிகழ்ச்சிக்குச் சென்றால் அதற்கு அரசு பொறுப்பேற்கும். ஆனால், ஒரு கட்சி நிகழ்ச்சிக்குச் செல்லும்போது கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள், உணவு, தண்ணீர் மற்றும் மக்களின் பாதுகாப்பு போன்றவற்றுக்கு அந்தக் கட்சி நிர்வாகமே முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். காவல்துறை பாதுகாப்பு மட்டுமே வழங்க முடியும்; அனைத்தையும் அவர்கள் மீது பழியோடுவது தவறு" என்றார்.
திமுக அரசு சதி செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை: "மக்களின் பாதுகாப்புக்குத் தமிழக அரசே பொறுப்பு. எந்தக் கட்சியாக இருந்தாலும் அவர்கள் தமிழக மக்கள் தான். தங்கள் சொந்த மக்களுக்கு எதிராகத் தமிழக அரசோ அல்லது காவல்துறையோ சதி செய்ய வேண்டிய எந்தவொரு அவசியமும் கிடையாது. இதுபோன்ற கீழ்த்தரமான, காழ்ப்புணர்வு கொண்ட விமர்சனங்களுக்குப் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை" என மறுத்தார்.
திமுக மீதான விஜய்யின் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, கனிமொழி தற்போதைய தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார். "தற்போதுள்ள அமைச்சர்களும், எம்.எல்.ஏ.க்களும் எங்கெல்லாம் ஆய்வு செய்யக் கூடாதோ, அங்கெல்லாம் தேவையற்ற ஆய்வு என்ற பெயரில் விளம்பரம் தேடுகிறார்கள். குறிப்பாக, பள்ளிகளுக்குச் சென்று குழந்தைகளின் மனதைக் புண்படுத்தும் வகையில் நடந்துகொள்கிறார்கள். ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஆட்சி எந்த திசையை நோக்கிப் பயணிக்கிறது என்றே தெரியவில்லை" என்று தற்போதைய தவெக அரசின் நிர்வாகத்தைக் கடுமையாகக் விமர்சித்தார்.
கரூரில் ஏற்பட்ட அந்தப் பேரிழப்பைத் தொடர்ந்து, தற்போது சிபிஐ விசாரணை ஒருபுறம் நடந்து வந்தாலும், அரசியல் ரீதியாக தவெக மற்றும் திமுக இடையே ஏற்பட்டுள்ள இந்த மோதல், வரும் இடைத்தேர்தல் மற்றும் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.