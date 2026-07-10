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மக்களை தவிக்கவிட்டு ஓடியது யார்? -முதல்வர் விஜய் குற்றச்சாட்டுக்கு கனிமொழி எம்பி அதிரடி பதிலடி

கரூர் மக்கள் சந்திப்பில் முதல்வர் விஜய் பேசிய கருத்துகள் தமிழக அரசியலில் புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அரசியல் செய்ததாகவும், காவல்துறையினர் அழுத்தத்தில் செயல்பட்டதாகவும் முதல்வர் குற்றஞ்சாட்டினார். இதற்கு பதிலளித்த கனிமொழி, வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் பொறுப்புடன் பேச வேண்டும் என்றும், சம்பவத்தின் போது மக்களுக்கு உதவியது யார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் என்றும் தெரிவித்தார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 10, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:03 PM IST
மக்களை தவிக்கவிட்டு ஓடியது யார்? -முதல்வர் விஜய் குற்றச்சாட்டுக்கு கனிமொழி எம்பி அதிரடி பதிலடி
Image Credit: File | Speak with Responsibility –DMK MP Kanimozhi Lashes Out at CM Vijay Over Karur RemarksSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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