  காதல் விவகாரம்: பொள்ளாச்சியை நடுங்க வைத்த இரட்டை கொலை.. காதலன் செய்த கொடூரம்

காதல் விவகாரம்: பொள்ளாச்சியை நடுங்க வைத்த இரட்டை கொலை.. காதலன் செய்த கொடூரம்

Pollachi Double Murder: கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் இரட்டை கொலை சம்பவம் ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையே உலுக்கியுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:22 PM IST
  • திருமணத்திற்கு மறுத்த சிறுமி
  • வீட்டில் புகுந்து சிறுமி, அவரது பாட்டி கொலை
  • இளைஞர் வெறிச்செயல்



Pollachi Double Murder Latest News: தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதனை தடுக்க அரசும் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்து வந்தாலும், தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. அந்த வகையில், கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் இன்று இரட்டை கொலை சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது. அதாவது, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள கொண்டேகவுண்டன் பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பூபதி. இவர் மெக்கானிக் வேலை செய்து வருகிறார்.

Crime News: பொள்ளாச்சி இரட்டை கொலை

இவரது மனைவி கலையரசி. இவருக்கு 18 வயதில் ஒரு மகளும், 17 வயதில் ஒரு மகளும் உள்ளனர். இந்த நிலையில் இன்று வீட்டில் இரண்டு மகள்கள் மற்றும்
கலையரசி மற்றும் அவரது பாட்டி மயிலாத்தாள் ஆகியோர் இருந்துள்ளனர். அப்போது அங்கு சென்ற வாலிபர் ஒருவர் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது மறைத்து வைத்திருந்த கூர்மையான ஆயுதத்தால் 17 வயது சிறுமி மற்றும் பாட்டி மயிலாத்தாவை சராமரியாக  குத்தியுள்ளார்.

அப்போது, தடுக்க வந்த சிறுமியின் அக்காவையும் குத்தியுள்ளார். இவர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். அதற்குள்ளே அந்த இளைஞர் தப்பி சென்று விட்டார். பின்னர் படுகாயம் அடைந்தவர்களை அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரும் வழியில் இருவர் உயிரிழந்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் கொலை செய்தவர் 24 வயதான அபிஷேக்.  இவர் 16 வயது சிறுமியை மூன்று ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட அபிஷேக், அவரது பெற்றோருடன் சேர்ந்து, திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு பெண்ணின் குடும்பத்தினரை அணுகியிருந்தார்.

Crime News: ஒருதலைக் காதல் விவகாரம்

இருப்பினும், திருமணத்திற்கான சட்டப்பூர்வ வயதை சிறுமி எட்டவில்லை என்று கூறி திருமணம் செய்து வைக்க குடும்பத்தினர் மறுத்தனர். மேலும்,  18 வயது பூர்த்தி அடைந்ததும் தான் திருமணம் செய்து வைக்க முடியும் என்று பெற்றோர் கூறியுள்ளனர். இருப்பினும், குற்றம் சாட்டப்பட்ட அபிஷேக் திருமணம் செய்து கொள்ள தொடர்ந்து சிறுமிக்கு அழுத்தம் கொடுத்து துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி குற்றம் சாட்டப்பட்ட அபிஷேக் சிறுமியின் வீட்டிற்குச் சென்று மீண்டும் திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தினார். குடும்பத்தினர் மறுத்ததால், அவர் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து சிறுமியை குத்தியுள்ளார். அவரது பாட்டி  தடுக்க முயன்றபோது, அவரையும் அபிஷேக் கத்தியால் குத்தியுள்ளார்.

இதனை அடுத்து, அபிஷேக் தப்பியோடியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பொள்ளாச்சியில் நடந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது. தலைமறைவான  அபிஷேக்கை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இரட்டை கொலை சம்பவம் பொள்ளாச்சி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Crime NewsPollachi Double MurderPollachi Crime NewsCoimbatore Latest CrimeDouble Murder Latest

