தவெகவில் இணையும் பொள்ளாச்சி முக்கிய விஐபி? யார் அவர்? செங்கோட்டையன் வைத்த ட்விஸ்ட்!

  • Tamil News
  • Tamil Nadu
திமுகவை எதிர்க்கக் கூடிய ஒரே சக்தி தளபதி விஜய் மட்டுமே. திமுக ஆட்சியில் போதை பொருட்கள் புழக்கம், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை - செங்கோட்டையன் பேச்சு.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:39 AM IST
  • தவெகவில் முக்கிய விஐபி.
  • விரைவில் இணைய உள்ளார்.
  • செங்கோட்டையன் பேச்சு.

பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதி இனிமேல் அதிமுக கோட்டை அல்ல. இனிமேல் அது தவெகவின் கோட்டை என சத்தியமங்கலத்தில் நடைபெற்ற தவெக செயல்வீரர்கள், செயல் வீராங்கனைகள் கூட்டத்தில் தவெக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் பேசியுள்ளார். ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் செயல்வீரர்கள் செயல் வீராங்கனைகள் கூட்டம் அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்டு பேசிய செங்கோட்டையன், நான் வேலூருக்கு சென்று திரும்பி வரும் போது, தவெக தலைவர் விஜயை பார்த்தபோது என்னுடைய பாக்கெட்டில் புரட்சித் தலைவர், புரட்சித்தலைவி அம்மா படங்களுடன் விஜய் படம் பொருத்திய படம் இருந்தது. அதைக் கண்ட விஜய் அவர்கள் சார் தயவு செய்து அம்மா படத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என தெரிவித்தார் எனக் கூறினார். 

தமிழக வெற்றிக் கழகம்!

இதிலிருந்து விஜய் அவர்களின் மனிதநேயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்த அவர் இப்பொழுதெல்லாம் எப்படி உள்ளது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை. யார் படத்தை வைத்துக் கொண்டால் யார் அதிகாரம் தருவார்கள் எப்படி வருவாய் ஈட்ட முடியும் என்று இருக்கும் இக்காலத்தில் அவர்கள் இருவர் படமும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என கூறும் தன்மை யாருக்கு வரும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும் பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதி இனிமேல் அதிமுக கோட்டை அல்ல, இனிமேல் அது தவெகவின் எங்கு கோட்டை, தகர்த்தெறிந்து நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என தெரிவித்த அவர் திமுகவை எதிர்க்கக் கூடிய ஒரே சக்தி தளபதி விஜய் மட்டுமே, திமுக ஆட்சியில் போதை பொருட்கள் புழக்கம், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, 3000 ரூபாய் கொடுத்துவிட்டால் ஜெயித்து விட முடியுமா? மாதம் 50 ரூபாய் என்பது போல் பிரித்து கொடுத்துவிட்டு ஐந்து வருடத்தில் மூன்றரை லட்சம் கோடி கொள்ளையடித்து மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரலாம் என நினைத்தால் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இளைஞர்கள் பட்டாளம் நிச்சயம் விட மாட்டார்கள் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். 

இணையும் முக்கிய புள்ளி!

மேலும் மதுரைக்கு பிரதமர் மோடி வருகை ஒட்டி முன்வாயிலில் பெரியார் படம் அகற்றப்பட்டது என்ற செய்தியாளர் கேள்விக்கு, பெரியார் கொள்கை தலைவர். அதை அரசு தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் கேள்விக்கு பதில் அளித்த செங்கோட்டையின், தவெகவில் வேறு யாரும் இணைவார்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்தவ அவர், "பொறுத்திருந்து பாருங்கள். அதிமுக திமுகவின் நட்பில் உள்ள பொள்ளாச்சி விஐபி விரைவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவார்" என்று தெரிவித்துள்ளார். பெயரை குறிப்பிடாமல் விஐபி என்று செங்கோட்டையன் சொன்னதால் அவர் யாராக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. செங்கோட்டையன் வந்த பிறகு பல நிர்வாகிகள் தவெகவில் இணைந்து வரும் நிலையில் இந்த புதிய விஐபி யார் என்ற கேள்விகள் எழுந்து வருகிறது.

About the Author
TVKtvk vijayPollachiSengottaiyanvijay

