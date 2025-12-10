English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கலுக்கு குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.5000! எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு

பொங்கலுக்கு குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.5000! எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு

"தைப்பொங்கலுக்கு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைக்கும் ரூ.5000 வழங்குக!" - திமுக அரசை வலியுறுத்தி எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:04 PM IST
  • சென்னை வானகரத்தில் அதிமுக கூட்டம்.
  • விலைவாசி உயர்வு குறித்து பேச்சு.
  • 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்.

பொங்கலுக்கு குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.5000! எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி பேச்சு

தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக ரூ.5000 ரொக்கப் பணம் வழங்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். சென்னை வானகரத்தில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை டிசம்பர் 10 நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் இவ்வாறு பேசினார். அதிமுகவின் மிக முக்கிய நிகழ்வான பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டம், சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரு வெங்கடாசலபதி பேலஸ் மண்டபத்தில் அவை தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டனர். கூட்டத்தில் மொத்தம் 16 முக்கியத் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மேலும் படிக்க | சட்டமன்றத் தேர்தல் இலக்கு... முதல்வரின் மாஸ்டர் பிளான்!

எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு

கூட்டத்தில் உரையாற்றிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசின் செயல்பாடுகளை கடுமையாகச் சாடினார். குறிப்பாக, அண்மையில் தாக்கிய ஃபெஞ்சல் புயல் மற்றும் கனமழையால் தமிழக மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பலருடைய வாழ்வாதாரம் சிதைந்துள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது. இந்த சூழலில், வரும் தைப்பொங்கலை மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வேண்டுமானால், தமிழக அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றார்.

ரூ.5000 கோரிக்கை ஏன்?

"கடந்த அதிமுக ஆட்சியில், கஜா புயல் பாதிப்பு மற்றும் கொரோனா காலக்கட்டங்களில் மக்களின் துயர் துடைக்க நாங்கள் ரூ.2500 வரை பொங்கல் பரிசாக வழங்கினோம். ஆனால், தற்போது விலைவாசி பல மடங்கு உயர்ந்துவிட்டது. மேலும், புயல் வெள்ளத்தால் மக்கள் உடைமைகளை இழந்து தவிக்கின்றனர். எனவே, மக்களின் கஷ்டங்களை போக்கவும், அவர்கள் தைத் திருநாளை சிறப்பாக கொண்டாடவும், ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைக்கும் ரூ.5000 ரொக்கமும், அத்துடன் சர்க்கரை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொங்கல் பரிசு தொகுப்பையும் வழங்க வேண்டும்," என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் 2026

இக்கூட்டத்தில் மற்றொரு முக்கிய தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. வரும் 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில், அதிமுகவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னிறுத்துவது என்று ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும், கூட்டணி கட்சிகள் குறித்த முடிவை எடுக்கும் முழு அதிகாரமும் அவருக்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பிற முக்கிய தீர்மானங்கள்

  • வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத திமுக அரசுக்கு கண்டனம்.
  • சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு மற்றும் போதை பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தவறியதற்கு கண்டனம்.
  • நீட் தேர்வு ரத்து விஷயத்தில் நாடகமாடும் அரசை கண்டித்துத் தீர்மானம்.
  • பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளை கண்டித்தல்.

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு : பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும், மகளிர் உரிமைத் தொகை இல்லை - முக்கிய தகவல்

