பொங்கல் சிறப்பு ரயில்: தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க... நாளை ரிசர்வேஷன்!

Southern Railways Special Train: வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி தை மாதம் பிறக்கிறது. தை முதல் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படும். தை பொங்கலுக்கு முந்தைய நாள் போகி பொங்கல் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். ஆனால் இம்முறை போகி பொங்கலுக்கு அரசு விடுமுறை இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
தற்போது வரை தைப் பொங்கல் (வியாழன் - ஜன. 15); மாட்டுப் பொங்கல், திருவள்ளுவர் தினம் (வெள்ளி - ஜன. 16); காணும் பொங்கல், உழவர் தினம் (சனி - ஜன. 17) என மூன்று நாள்கள் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிறுக்கிழமையும் சேர்த்து நான்கு நாள்கள் விடுமுறை உள்ளன. இதில் மக்களின் பயண வசதிக்காக வரும் புதன்கிழமையும் (புதன் - ஜன. 14) கூட விடுமுறை அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Southern Railways: தென் மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள்
பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி இன்று (ஜன. 10) முதல் வரும் ஜனவரி 18ஆம் தேதிவரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. அதேபோல், தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்பட இருக்கின்றன. தினந்தினம் அதற்கான அறிவிப்புகளை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டு வருகிறது. போடனூர் - செங்கோட்டை, நாகர்கோவில் - தாம்பரம், கன்னியாகுமரி தாம்பரம், திருநெல்வேலி - செங்கல்பட்டு, கோவை - சென்னை சென்ட்ரல், போடனூர் - சென்னை சென்ட்ரல் உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் இன்று முதல் வரும் ஜன. 21ஆம் தேதிவரை சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
Southern Railways: நெல்லை - மேட்டுப்பாளையம் சிறப்பு ரயில்
இந்நிலையில், திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (ரயில் எண்: 06097) வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதி இரவு 11.45 மணிக்கு திருநெல்வேலி சந்திப்பில் புறப்பட்டு, ஜன. 13ஆம் தேதி காலை 7.40 மணிக்கு சென்றடையும். அடுத்து மேட்டுப்பாளையம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (ரயில் எண்: 06098) ஜன. 13ஆம் தேதி மாலை 9.45 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையத்தில் புறப்பட்டு, ஜன. 14ஆம் தேதி காலை 4.45 மணிக்கு திருநெல்வேலி சந்திப்புக்கு வந்தடையும்.
Special Trains Between #Tirunelveli – #Mettupalayam – Tirunelveli to clear extra rush of passengers during #pongal2026 Festival.
Advance Reservation will open at 14.00hrs today (10.01.2026)#SouthernRailway #IndianRailways pic.twitter.com/GuElneSBal
— Southern Railway (@GMSRailway) January 10, 2026
திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் சிறப்பு ரயில்: இன்று முன்பதிவு
இந்த சிறப்பு ரயிலில் டூ-டைர் ஏசி பெட்டி ஒன்று, த்ரீ-டைர் ஏசி பெட்டிகள் இரண்டு, ஸ்லீப்பர் வசதி கொண்ட பெட்டிகள் ஒன்பது, இரண்டாம் வகுப்பு பொது பெட்டிகள் நான்கு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இரண்டு உள்ளிட்டவை அடக்கம். இந்த ரயில் திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் இடையே கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், ஒட்டஞ்சத்திரம், பழனி, உடுமலைப்பேட்டை, பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கிடவு, கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த சிறப்பு ரயிலுக்கான முன்பதிவு இன்று மதியம் 2 மணிக்கு தொடங்கியது.
Southern Railways: போடனூர் - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில்
அதேபோல், கோவை மாவட்டம் போடனூரில் இருந்து செங்கோட்டை வரை சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இயக்கப்பட இருக்கிறது. போடனூர் - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06115)வரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதி போடனூரில் மதியம் 2 மணிக்கு புறப்பட்டு, ஜனவரி 15ஆம் தேதி செங்கோட்டைக்கு சென்றடையும். அடுத்து, செங்கோட்டை - போடனூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (ரயில் எண்: 06116) ஜனவரி 15ஆம் தேதி செங்கோட்டையில் இருந்து இரவு 8.45 மணிக்கு தொடங்கி, போடனூருக்கு அடுத்த நாள் இரவு 7.30 மணிக்கு சென்றடையும்.
Special Trains Between Podanur – Sengottai – Podanur to clear extra rush of passengers during #Pongal Festival
Advance Reservation for the above Special Trains will open at 08.00 hrs on 11.01.2026 (Sunday)#SouthernRailway pic.twitter.com/jnDPPEa1eT
— Southern Railway (@GMSRailway) January 9, 2026
போடனூர் - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில்: நாளை ரிசர்வேஷன்
இந்த சிறப்பு ரயிலில் த்ரீ டைர் ஏசி பெட்டிகள் ஏழு, த்ரீ டைர் எகானமி ஏசி பெட்டிகள் நான்கு, படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் ஏழு, லக்கேஜ் வைக்கும் பெட்டிகள் இரண்டு உள்ளிட்டவை அடக்கம். இந்த ரயில் திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், பெரம்பூர், சென்னை எழும்பூர், தாம்பரம், செங்கோட்டை, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், விருதாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீநகர், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், கடையநல்லூர், தென்காசி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இந்த ரயிலின் முன்பதிவு நாளை (ஜன. 11) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும்.
