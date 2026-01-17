பாெங்கல் பண்டிகை 2026 : டாஸ்மாக்கில் எவ்வளவு வருமானம்? 2 நாட்களில் இவ்வளவா?

Pongal Festival 2026 TASMAC : தமிழர்களால் பெரிதும் கொண்டாடும் பொங்கல் பண்டிகை, கோலாகலமாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. உழவர் திருநாள், மாட்டுப்பொங்கல், காணும் பொங்கல் என மூன்று நாட்களும் சொந்த பந்தங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடி களைத்து விட்டோம். இந்த சமயத்தில், இப்பண்டிகையில் டாஸ்மாக்கில் எவ்வளவு வருமானம் வந்துள்ளது என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
டாஸ்மாக் வியாபாரம்:
டாஸ்மாக்கில் மதுபான விற்பனை எப்போதும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, பண்டிகை காலங்களில்தான் டாஸ்மாக் விற்பனை ஜோராக இருக்கும். இம்முறை, போகி மற்றும் பொங்கல் இரண்டு நாட்களையும் சேர்த்து டாஸ்மாக்கில் வருமானம் எவ்வளவு இருக்கிறது தெரியுமா?
தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 4,829 டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் இருக்கின்றன. இந்த கடைகளுடன் கூடவே சுமார் 3,240 பார்களும் இருக்கின்றன. இதையடுத்து, பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி தமிழகத்தில் மட்டும், கடந்த 2 நாட்களில் கிட்டத்தட்ட ரூ.518 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனையாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த ஜனவரி 14ஆம் தேதி போகிப்பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது, சுமார் ரூ.217 கோடிக்கு மது விற்பனை ஆகியிருக்கிறது. பொங்கல் தினத்தில் ரூ.301 கோடிக்கு மது விற்பனை ஆனதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், 2 தினங்களில் மட்டும் ரூ.518 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனையாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
கடந்த ஆண்டு விற்பனை எப்படி?
கடந்த ஆண்டில் மட்டும், பொங்கல் பண்டிகையின்போது நான்கு நாட்களில் சுமார் ரூ.725 கோடி வரை மது விற்பனை ஆனது. இதையடுத்து இத ஆண்டில் மொத்த 2 நாட்களிலேயே ரூ.518 கோடிக்கு மது விற்பனை ஆகியிருக்கிறது. இதில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் மட்டும், சுமார் ரூ.98.75 கோடிக்கு மது விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது அதிகபட்ச விற்பனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதே போல, திருச்சி மண்டலத்தில் மட்டும் ரூ.85.13 கோடிக்கும், மதுரை மண்டலத்தில் ரூ.95.87 கோடி ரூபாய் வரையும் மது விற்பனை ஆகியிருக்கிறது.
சேலம் மண்டலத்தில் ரூ.79.59 கோடிக்கும், கோவையில் ரூ.76.02 கோடிக்கும் மது விற்பனை ஆகியிருக்கின்றது. இதைத்தாண்டி, மனமகிழ் மன்ற கடைகளில், கடந்த 14ஆம் தேதி மட்டும் சுமார் ரூ.33.16 கோடிக்கும், 15ஆம் தேதி ரூ.49.43 கோடிக்கும் மது விற்பனையாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
