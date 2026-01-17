English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பாெங்கல் பண்டிகை 2026 : டாஸ்மாக்கில் எவ்வளவு வருமானம்? 2 நாட்களில் இவ்வளவா?

பாெங்கல் பண்டிகை 2026 : டாஸ்மாக்கில் எவ்வளவு வருமானம்? 2 நாட்களில் இவ்வளவா?

Pongal Festival 2026 TASMAC : பொங்கல் பண்டிகை இந்த ஆண்டு கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதையடுத்து, டாஸ்மாக்கில் எவ்வளவு வருமானம் வந்தது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 17, 2026, 05:53 PM IST
  • டாஸ்மாக் பொங்கல் விற்பனை!
  • 2 நாட்களில் இவ்வளவா?
  • இதோ முழு விவரம்..

Trending Photos

இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
camera icon7
Chennai Ula
இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
camera icon6
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
பாெங்கல் பண்டிகை 2026 : டாஸ்மாக்கில் எவ்வளவு வருமானம்? 2 நாட்களில் இவ்வளவா?

Pongal Festival 2026 TASMAC : தமிழர்களால் பெரிதும் கொண்டாடும் பொங்கல் பண்டிகை, கோலாகலமாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. உழவர் திருநாள், மாட்டுப்பொங்கல், காணும் பொங்கல் என மூன்று நாட்களும் சொந்த பந்தங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடி களைத்து விட்டோம். இந்த சமயத்தில், இப்பண்டிகையில் டாஸ்மாக்கில் எவ்வளவு வருமானம் வந்துள்ளது என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

டாஸ்மாக் வியாபாரம்:

டாஸ்மாக்கில் மதுபான விற்பனை எப்போதும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, பண்டிகை காலங்களில்தான் டாஸ்மாக் விற்பனை ஜோராக இருக்கும். இம்முறை, போகி மற்றும் பொங்கல் இரண்டு நாட்களையும் சேர்த்து டாஸ்மாக்கில் வருமானம் எவ்வளவு இருக்கிறது தெரியுமா?

தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 4,829 டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் இருக்கின்றன. இந்த கடைகளுடன் கூடவே சுமார் 3,240 பார்களும் இருக்கின்றன. இதையடுத்து, பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி தமிழகத்தில் மட்டும், கடந்த 2 நாட்களில் கிட்டத்தட்ட ரூ.518 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனையாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஜனவரி 14ஆம் தேதி போகிப்பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது, சுமார் ரூ.217 கோடிக்கு மது விற்பனை ஆகியிருக்கிறது. பொங்கல் தினத்தில் ரூ.301 கோடிக்கு மது விற்பனை ஆனதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், 2 தினங்களில் மட்டும் ரூ.518 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனையாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

கடந்த ஆண்டு விற்பனை எப்படி?

கடந்த ஆண்டில் மட்டும், பொங்கல் பண்டிகையின்போது நான்கு நாட்களில் சுமார் ரூ.725 கோடி வரை மது விற்பனை ஆனது. இதையடுத்து இத ஆண்டில் மொத்த 2 நாட்களிலேயே ரூ.518 கோடிக்கு மது விற்பனை ஆகியிருக்கிறது. இதில், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் மட்டும், சுமார் ரூ.98.75 கோடிக்கு மது விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது அதிகபட்ச விற்பனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதே போல, திருச்சி மண்டலத்தில் மட்டும் ரூ.85.13 கோடிக்கும், மதுரை மண்டலத்தில் ரூ.95.87 கோடி ரூபாய் வரையும் மது விற்பனை ஆகியிருக்கிறது.

சேலம் மண்டலத்தில் ரூ.79.59 கோடிக்கும், கோவையில் ரூ.76.02 கோடிக்கும் மது விற்பனை ஆகியிருக்கின்றது. இதைத்தாண்டி, மனமகிழ் மன்ற கடைகளில், கடந்த 14ஆம் தேதி மட்டும் சுமார் ரூ.33.16 கோடிக்கும், 15ஆம் தேதி ரூ.49.43 கோடிக்கும் மது விற்பனையாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!

மேலும் படிக்க | அலங்காநல்லூரில் அமர்களமான ஜல்லிக்கட்டு... விசிட் அடிக்கும் முதல்வர்... தங்க மோதிரங்கள் பரிசு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Pongal 2026TasmacTasmac collectionPongal 2026 Festival

Trending News