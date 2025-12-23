English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கல் பண்டிகை 2026: தமிழக அரசு வழங்க உள்ள பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

பொங்கல் பண்டிகை 2026: தமிழக அரசு வழங்க உள்ள பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Pongal Festival 2026 News: சட்டப்பரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பாக என்ன வழங்கப்பட இருக்கிறது என மக்கள் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த முறை பொங்கல் பரிசு தொகுப்போடு எவ்வளவு பணம் வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:43 PM IST

Trending Photos

இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
Visa Free countries
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
2025ன் டாப் 10 தமிழ் வெப் தொடர்கள்! எந்த சீரிஸை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon10
tamil web series
2025ன் டாப் 10 தமிழ் வெப் தொடர்கள்! எந்த சீரிஸை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
இந்தியாவின் டாப் 7 இளம் பணக்காரர்கள்.. முதல் இடம் பிடித்த தமிழர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
India Young Billionaires
இந்தியாவின் டாப் 7 இளம் பணக்காரர்கள்.. முதல் இடம் பிடித்த தமிழர்! யார் தெரியுமா?
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
camera icon11
EPFO
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
பொங்கல் பண்டிகை 2026: தமிழக அரசு வழங்க உள்ள பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Pongal Gift 2026: பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருக்கக்கூடிய சூழலில் தமிழ்நாடு அரசு இந்த முறை பொங்கல் பரிசாக என்னென்ன வழங்க போகிறது என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் அதிகரித்திருக்கிறது. பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு தொகுப்பை ஜனவரி முதல் அல்லது இரண்டாம் வாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்க இருப்பதாக தகவல் என்பது தெரிவிக்கப்படும் நிலையில், தற்போது பொங்கல் பரிசுத்து தொகுப்பிற்கான டோக்கன் வினியோகத்தை பொறுத்த வரையில் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் தொடங்க திட்டமிட்டுருப்பதாக தகவல் என்பது வெளியாகி இருக்கிறது. அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

டோக்கன் விநியோகம் குறித்த விவரங்கள்

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பைப் பெறுவதற்கான டோக்கன்கள் ஜனவரி முதல் வாரத்தில் (தோராயமாக ஜனவரி 3 முதல் 8-ம் தேதி வரை) விநியோகிக்கப்பட உள்ளன. ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நேரடியாக குடும்ப அட்டைதாரர்களின் வீடு வீடாகச் சென்று இந்த டோக்கன்களை வழங்குவார்கள். அந்த டோக்கனில், நீங்கள் எந்த நாள் மற்றும் எந்த நேரத்தில் ரேஷன் கடைக்குச் சென்று பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விவரம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப் பணம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, இந்த முறை பொங்கல் பரிசு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் ₹3,000 ரொக்கப் பணம் வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. (முன்னதாக ₹5,000 வழங்கப்படலாம் என்ற கோரிக்கைகளும் எதிர்பார்ப்புகளும் இருந்தன). அதனுடன் வழக்கமாக வழங்கப்படும் 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு ஆகியவற்றுடன், கூடுதல் பொருட்களும் (முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய் போன்றவை) இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.

இலவ வேட்டி சேலை 

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் தமிழக அரசின் விலையில்லா வேட்டி-சேலைகளும் வழங்கப்படும். இலவச வேட்டி சேலை என்பது, தமிழ்நாடு அரசின் பொங்கல் மற்றும் தீபாவளி போன்ற பண்டிகைகளின் போது ஏழை, எளிய குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் முதியோர் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ரேஷன் கடைகள் மூலம் வழங்கப்படும் இலவசப் பரிசுத் திட்டமாகும். குறிப்பாக சொல்லபோனால் ஏழைகளுக்கு உதவுதல், கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குதல், தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய நெசவுத் தொழிலை மேம்படுத்துதல் காரணங்களுக்காக இலவச வேட்டி விநியோகம் செய்யப்டுகிறத.

பொங்கல் பரிசு எப்பொழுது?

தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 2.25 கோடி அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிப்பவர்கள் இந்தப் பலன்களைப் பெறுவார்கள். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு மற்றும் ரொக்கப் பணம் குறித்த இறுதி முடிவை முதலமைச்சர் விரைவில் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகத்தை ஜனவரி 10-ம் தேதிக்குள் பெரும்பாலான குடும்பங்களுக்குச் சென்றடையச் செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க - ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் தேதி...!

மேலும் படிக்க - புதிய ரேஷன் கார்டு + பொங்கல் பரிசு கிடைக்குமா? அமைச்சர் சக்கரபாணி கொடுத்த அப்டேட்

மேலும் படிக்க - பொங்கல் பரிசு மட்டும் இல்லை! மக்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் கூடுதல் நன்மை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Pongal gift 2026Pongal Festival 2026MK StalinTamil naduTN Govt

Trending News