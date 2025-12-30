பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு முக்கிய அப்டேட்! ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்

Pongal Gift : தமிழர்களின் பாரம்பரியத் திருவிழாவான பொங்கல் பண்டிகையைச் சிறப்பிக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்குப்(Ration Card) பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்காகத் தமிழக அரசு மிக விரிவான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. இந்த ஆண்டு சுமார் 2.22 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் இந்தப் பரிசுத் தொகுப்பைப் பெறத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் ஒதுக்கீடு
பொங்கல் திருநாளில் மக்கள் இனிப்பான பொங்கல் வைத்து மகிழ ஏதுவாக, 2.22 கோடி குடும்பங்களுக்குத் தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி மற்றும் ஒரு கிலோ சர்க்கரை வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்காக மொத்தம் 22,291 மெட்ரிக் டன் பச்சரிசியும், அதே அளவிலான சர்க்கரையும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பொருட்கள் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட உள்ளன. கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, ஜனவரி முதல் வாரத்தில் வீடு வீடாகச் சென்று இதற்கான டோக்கன்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை விநியோகம்
கைத்தறி நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், ஏழை மக்கள் புத்தாடை உடுத்தவும் உதவும் நோக்கில் இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை வழங்கும் திட்டத்தைத் தமிழக அரசு தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது. 2026 பொங்கலுக்காக சுமார் 1.77 கோடி வேட்டிகளும், 1.77 கோடி சேலைகளும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. தற்போது வரை இதற்கான உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல் பணிகள் 85 சதவீதத்திற்கும் மேலாக நிறைவடைந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ரொக்கப் பணம் மற்றும் கரும்பு குறித்த எதிர்பார்ப்பு
இந்தப் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரொக்கப் பணம் எவ்வளவு வழங்கப்படும் என்பது குறித்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, முந்தைய ஆண்டுகளை விடக் கூடுதலாக வழங்கப்படும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது ரூ. 3,000 வரை ரொக்கப் பணம் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதேபோல், விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாகக் கரும்பு கொள்முதல் செய்வது மற்றும் ரொக்கப் பணம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்னும் சில தினங்களில் வெளியிட உள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக, 2026-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் மனநிறைவுடன் கொண்டாடும் வகையில், அரசு அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து முழுவீச்சில் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது.
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு பெறத் தகுதியுள்ளவர்கள்:
தமிழக அரசின் விதிமுறைப்படி, கீழ்க்கண்டவர்கள் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பைப் பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்:
அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் (PHH, PHH-AAY, NPHH): ரேஷன் கடைகளில் அரிசி வாங்கும் அனைத்து அட்டைதாரர்களுக்கும் இந்தப் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும்.
சர்க்கரை அட்டைதாரர்கள் (NPHH-S): கடந்த காலங்களில் சர்க்கரை அட்டைதாரர்களுக்குப் பொருட்கள் மட்டும் வழங்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால், சமீபத்திய நடைமுறைப்படி, இவர்களுக்கும் ரொக்கப்பணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
இலங்கைத் தமிழர் முகாம்கள்: தமிழகத்தில் உள்ள இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் இந்தப் பரிசுத் தொகுப்பு முழுமையாக வழங்கப்படும்.
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது?
ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும், கீழ்க்காணும் பிரிவினருக்குப் பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்பட மாட்டாது:
பொருட்கள் இல்லா அட்டைதாரர்கள் (NPHH-NC): ரேஷன் கார்டை அடையாளச் சான்றாக மட்டும் வைத்திருப்பவர்கள், அதாவது எந்தப் பொருட்களும் வாங்காத 'வெள்ளை நிற' அட்டைதாரர்களுக்கு இந்தப் பரிசுத் தொகுப்பு கிடைக்காது.
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துவோர்: பொதுவாக, ரொக்க உதவித் தொகை (Cash Prize) அறிவிக்கப்படும் போது, மத்திய/மாநில அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துபவர்களுக்கு இது வழங்கப்படாது என கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஆதார் இணைக்கப்படாத அட்டைகள்: ரேஷன் கார்டுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்படாமல் இருந்தாலோ அல்லது நீண்ட நாட்களாகப் பொருட்கள் வாங்காமல் அட்டை முடக்கப்பட்டிருந்தாலோ பரிசுத் தொகுப்பு பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படும்.
கவனிக்க வேண்டியவை:
டோக்கன் முறை: கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க, உங்கள் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து டோக்கன் வழங்குவார்கள். அதில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதியில் சென்றால் மட்டுமே பரிசைப் பெற முடியும்.
பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்: பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப்பணம் பெற்றவுடன், உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி (SMS) வரும். ஒருவேளை நீங்கள் பெறாமலேயே குறுஞ்செய்தி வந்தால் உடனடியாகப் புகார் அளிக்கலாம்.
