  • பொங்கலுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.... பெண்களுக்கு ரூ.2,500 + பரிசு தொகை - முதல்வர் அறிவிப்பு

Pongal Gift 2026: பெண்களுக்கு இனி மாதம் ரூ.2,500 உதவித்தொகை ஜனவரி 12இல் வழங்கப்படும் என்றும் பொங்கலுக்கு பரிசுத் தொகையும் வழங்கப்படும் என்றும் புதுச்சேரி முதல்வர் தெரிவித்தார்.

Jan 7, 2026, 01:23 PM IST

    பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டது.

    இது ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.

    பொங்கலுக்கு தற்போது பரிசுத் தொகையும் அறிவிப்பு

Women Incentive and Pongal Gift 2026, Puducherry Government: வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி மேற்கு வங்கம், அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரியிலும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. பிப்ரவரி மாத இறுதிக்குள் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படலாம். இன்னும் தேர்தல் தேதி அறிவிக்க ஒன்றரை மாதமே இருப்பதால் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பரபரப்பாக தேர்தல் வேலைகளில் களமிறங்கி உள்ளன.

Tamil Nadu Government: ஓய்வூதியத் திட்டம் + பொங்கல் பரிசு + லேப்டாப்

இது ஒருபுறம் இருக்க, ஆளுங்கட்சிகளும் தேர்தலை முன்னிட்டு பல நலத்திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்தி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை சமீபத்தில் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களின் 20 ஆண்டுகால கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றி வைத்தது, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு நிகரான தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் ரூ.3 ஆயிரம் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், தேர்தல் அறிவிக்கப்படுவதற்கு 20 லட்சம் மடிக்கணினிகளை கல்லூரி மாணவ, மாணவியருக்கு வழங்கும் திட்டத்தையும் தமிழ்நாடு அரசு தொடங்கியிருக்கிறது. இவை அனைத்தும் திமுகவின் 2021 தேர்தல் வாக்குறுதியாக இருந்தாலும், 2026 தேர்தலை ஒட்டி இவை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

Puducherry Government: குடிநீர் திட்டம் தொடக்கம்

தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரியிலும் தேர்தலை முன்னிட்டு பல நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், புதுச்சேரியின் வில்லியனூர் சட்டமன்ற தொகுதியில், வில்லியனூர் நகரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராம மக்களின் எதிர்வரும் 50 ஆண்டுகால குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், வில்லியனூர் பரசுராமபுரத்தில் 20 லட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட இரட்டை அடுக்கு மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி, குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், நீர் உந்து நிலையம், நகர் முழுவதும் புதிய குடிநீர் குழாய் அமைத்தல், ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல், சாலை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட வளர்ச்சிப் பணிக்கு ரூ. 60 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் பொதுப்பணித்துறை பொது சுகாதார கோட்டத்தின் குடிநீர் பிரிவு மூலம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று காலை பரசுராமபுரத்தில் நடைபெற்றது.

வில்லியனூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சிவா மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் இலட்சுமிநாராயணன் முன்னிலையில் இவ்விழா நடைபெற்றது. மேலும் இவ்விழாவில், சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்துகொண்டு, இரட்டை அடுக்கு மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி கட்டும் பணிக்கு பூஜை செய்து, அடிக்கல் நாட்டி பணிகளையும் தொடங்கி வைத்தார்.

Puducherry Government: ஜனவரி 12இல் ரூ.2,500 உதவித்தொகை

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, "புதுச்சேரியில் வறுமை கோட்டிற்குள் கீழ் உள்ள சிவப்பு நிற குடும்ப‌ அட்டை வைத்துள்ள, குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம்தோறும் ரூபாய் 1,000 உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த உதவித்தொகை ரூபாய் 2,500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. உயர்த்தப்பட்ட உதவித்தொகை வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் அதன் பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்படும். பொங்கல் பண்டிகைக்கு பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்படும்" என தெரிவித்தார். மேலும் போலி மருந்து விவகாரத்தில் வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி தெரிவித்தார்.

Puducherry Government: பொங்கல் பரிசு தொகை அறிவிப்பு விரைவில்

இருப்பினும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு எவ்வளவு பரிசுத் தொகை என அறிவிக்கப்படவில்லை, விரைவில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகலாம். இதுவரை புதுச்சேரியில் உள்ள 3.47 லட்சம் குடும்ப அட்டைத்தார்களுக்கு ரூ.750 மதிப்பில் 4 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ நாட்டு சர்க்கரை, 1 கிலோ பாசிபருப்பு, 300 கிராம் நெய், 1 லிட்டர் சன்பிளவர் சமையல் எண்ணெய் ஆகியவை அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டது. பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை வழங்கும் பணியும் நேற்று (ஜன. 7) தொடங்கியது.

 

