  பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு... குஷியில் பொதுமக்கள் - எப்போது விநியோகம்?

பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு... குஷியில் பொதுமக்கள் - எப்போது விநியோகம்?

Pongal Gift 2026: அனைத்து ரேஷன் அட்டைகளுக்கும் ரூ.750 மதிப்பிலான பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கப்படும் என புதுச்சேரி அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 10, 2025, 12:59 PM IST

பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு... குஷியில் பொதுமக்கள் - எப்போது விநியோகம்?

Puducherry Pongal Gift 2026: அனைத்து ரேஷன் அட்டைத்தாரர்களுக்கும் ரூ.750 மதிப்புள்ள 5 பொருட்கள் அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை வழங்க உள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பச்சரிசி, நாட்டு சர்க்கரை, பாசி பருப்பு, நெய், சூரிய காந்தி எண்ணெய் ஆகிய பொருள்கள் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் இந்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகிக்கப்படும் என்றும் புதுச்சேரி அரசு அறிவித்துள்ளது.

