பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் : ரேஷன் கார்டில் பெயர் இல்லாதவர்கள் வாங்கலாமா?

Pongal Gift : தமிழ்நாடு முதலைமைச்சர் அவர்களால் 2026-ம் ஆண்டு தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் திருநாளை சிறப்பாக கொண்டாடும் விதமாக, பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும், இலங்கைத்தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் பரிசாக தலா 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, 1 முழு நீளக் கரும்பு மற்றும் ரொக்க தொகை ரூ.3,000/- அடங்கிய பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் விலையில்லா வேட்டி சேலை வழங்கிட ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தினைப் பொறுத்தவரை, நடைமுறையிலுள்ள 8,35,844 அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் வசிக்கும் 980 குடும்பங்கள் ஆக மொத்தம் 8,36,824 குடும்பங்களுக்கு 1302 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும். பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பினை தகுதியுள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் சிரமமின்றி பெற ஏதுவாக ஒவ்வொரு நியாயவிலைக் கடைகளிலும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் நாள் மற்றும் நேரம் குறிப்பிடப்பட்டு முன்னதாக அட்டைதாரர்களின் இல்லங்களுக்கு சென்று நியாயவிலைக்கடை விற்பனையாளர்கள் மூலம் 04.01.2026 முதல் டோக்கன்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
குடும்ப அட்டையில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் எவரேனும் ஒருவர் தங்களது குடும்ப அட்டைக்கு வழங்கப்பட்ட டோக்கனில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதி / நேரம் ஆகியவற்றினை பின்பற்றி பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பினைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் பணி குறித்த புகார்கள் ஏதும் இருப்பின் அதனை சம்பந்தப்பட்ட உணவுப்பொருள் வழங்கல் தனி வட்டாட்சியர்கள்/ வட்ட வழங்கல் அலுவலர்களிடம் தெரிவிக்கலாம்.
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு - புகார் அளிப்பது எப்படி?
மேலும், மாவட்ட அளவில் மாவட்ட வழங்கல் அலுவலக கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசி எண் 0431-2411474, அலைபேசி எண்: 9445045618-ல் தொடர்பு கொண்டு புகாரினை தெரிவிக்கலாம். மாநில அளவில் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் 1967 மற்றும் 1800-425-5901 ஆகிய எண்களிலும் புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
2026-ம் ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் என்னென்ன பொருட்கள் வழங்கப்படும்?
தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் தலா 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, 1 முழு நீளக் கரும்பு, விலையில்லா வேட்டி மற்றும் சேலை, ரொக்கத் தொகை ரூ.3,000 இடம்பெறும்.
இந்த பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் இந்த பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும்.
பொங்கல் பரிசு எப்போது கிடைக்கும்?
இதற்கான டோக்கன் எப்போது விநியோகம் செய்யப்படும்? பொதுமக்கள் கூட்ட நெரிசலின்றி பரிசுத் தொகுப்பைப் பெற ஏதுவாக, நியாயவிலைக் கடை விற்பனையாளர்கள் மூலம் 04.01.2026 முதல் வீடுகளுக்கே வந்து டோக்கன் விநியோகம் செய்து வருகின்றனர். அந்த டோக்கனில் குறிப்பிட்டுள்ள நாள் மற்றும் நேரத்தில் நீங்கள் கடைக்குச் சென்று பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
குடும்ப அட்டையில் பெயர் இல்லாதவர்கள் அல்லது குடும்பத் தலைவர் அல்லாதவர்கள் வாங்க முடியுமா?
ரேஷன் கார்டில்(Ration Card) பெயர் உள்ள உறுப்பினர்களில் எவரேனும் ஒருவர் நேரில் சென்று பரிசுத் தொகுப்பினைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால், குடும்ப அட்டையில் பெயர் இல்லாத நபர்கள் இதனைப் பெற இயலாது. டோக்கனில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதியைப் பின்பற்றுவது அவசியமாகும்.
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேருக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது?
திருச்சி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 8,35,844 அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு முகாம்களில் உள்ள 980 குடும்பங்கள் என மொத்தம் 8,36,824 குடும்பங்களுக்கு, 1302 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் இந்தப் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது.
பொங்கல் பரிசு வாங்குவதில் ஏதேனும் புகார் இருந்தால் யாரைத் தொடர்பு கொள்வது?
மாவட்ட அளவில் (திருச்சி): 0431-2411474 (கட்டுப்பாட்டு அறை), 9445045618 (அலைபேசி). மாநில அளவில் (கட்டணமில்லா எண்கள்): 1967 மற்றும் 1800-425-5901. இது தவிர சம்பந்தப்பட்ட உணவுப்பொருள் வழங்கல் தனி வட்டாட்சியர்கள் அல்லது வட்ட வழங்கல் அலுவலர்களிடமும் புகாரளிக்கலாம்.
