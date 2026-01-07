English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் : ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு அரசின் கடைசி நேர அறிவுறுத்தல்

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் : ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு அரசின் கடைசி நேர அறிவுறுத்தல்

Pongal gift : பொங்கல் பரிசு விநியோகம் தொடர்பாக ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு கடைசி நேரத்தில் மிக முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் வெளியாகியுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 7, 2026, 08:29 PM IST
  • பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
  • பொங்கல் பரிசு எப்படி வழங்க வேண்டும்?

Trending Photos

பொங்கல் பரிசு விநியோகத்தில் முறைகேடு - பொதுமக்கள் புகார் அளிப்பது எப்படி?
camera icon9
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு விநியோகத்தில் முறைகேடு - பொதுமக்கள் புகார் அளிப்பது எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு: 60 வயதில் தொடங்கும் பென்ஷன்
camera icon11
senior citizens
மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு: 60 வயதில் தொடங்கும் பென்ஷன்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் : ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு அரசின் கடைசி நேர அறிவுறுத்தல்

Pongal gift : தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பொங்கல் திருநாளை தமிழ்நாடு மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாட அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பாக 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, முழுக்கரும்பு மற்றும் ரூ.3000/- ரொக்கம் சேர்த்து வழங்கப்படும் என ஆணை வெளியிட்டுள்ளார்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

பொது விநியோகம் நடைபெறவுள்ள நியாய விலைக்கடைகளில் அதிகளவு அட்டைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பாக 1500க்கும் மேல் மற்றும் 2000 அட்டைகளுக்கு மேல் இணைக்கப்பட்டுள்ள நியாய விலைக் கடைகள் தொகுக்கப்பட்டு அக்கடைகளுக்கு விநியோகப் பணிக்கென கூடுதல் பணி நியமனம் செய்யும் வண்ணம் கூட்டுறவுத் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக கழகப் பணியாளர்களை ஒருங்கிணைத்து போதிய பணியாளர் எண்ணிக்கையினை உறுதி செய்ய துறை அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

மேலும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசு விரைவில் பெறும் நோக்கத்துடன் கடைகளுக்கு அதிகளவில் வருகைத் தர வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஆகையால் நாளொன்றுக்கு 300 அட்டைதாரர்களுக்கு மட்டும் டோக்கன் வழங்க துறை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அவ்வாறு வழங்கப்படும் டோக்கன்களில் அட்டைதாரர் பரிசுத் தொகுப்பு பெற வேண்டிய நாள் மற்றும் நேரம் தெளிவாக குறிப்பிட்டு வழங்க வேண்டும். அனைத்து தகுதியுள்ள குடும்ப அட்டைகளுக்கும் வழங்கும் வண்ணம் சுழற்சி முறையை பின்பற்றும் பொருட்டு குடும்ப அட்டைகள் பிரிக்கப்பட்டு கணக்கிடப்பட்டு, தெருவாரியாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

குடும்ப அட்டைதாரர்களை டோக்கன்களில் குறிப்பிட்ட தேதியன்று கடைகளுக்கு வருகைத் தந்து பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகையினை பெற தெரிவிக்க வேண்டும். டோக்கன்கள் கடைப் பணியாளர்கள் வாயிலாக அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று விநியோகம் செய்ய வேண்டும். மேலும், தெருவாரியாக விநியோகம் செய்யப்படும் விவரம் கடைகளின் முன்பாக காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை விநியோகம் செய்திட ஏதுவாக 09.012026 (வெள்ளிக் கிழமை) நியாய விலைக் கடைகள் செயல்படும். இதற்கு ஈடுசெய்யும் விதமாக 07.02.2026 அன்று விடுப்பு வழங்கி ஆணை தனியே வெளியிடப்படும்.

காவல்துறை பாதுகாப்பு

சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை எழக்கூடிய நியாய விலைக் கடைகள், அதிக கூட்ட நெரிசல் நேரக் கூடிய நியாய விலைக் கடைகள் உள்ளிட்ட விநியோகத்திற்கு பாதிப்பு நேரிடும் வாய்ப்புகள் உள்ள நியாய விலைக்கடைகள் ஆகியவற்றிற்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கும் விதமாகவும், ஏனைய அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளுக்கும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையிலும் மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் அல்லது காவல் துறை ஆணையாளருக்கு முன்கூட்டியே கடை வாரியான பட்டில் அனுப்பப்பட்டு போதிய காவல் பாதுகாப்பு பெறப்படுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

பொங்கல் பரிசு ரொக்கப் பணம்

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை பெற அரசு நிர்ணயித்துள்ள பயனாளிகளின் தகுதி, டோக்கன்கள் விநியோகம், பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம், துவக்க நாள் மற்றும் உத்தேச விநியோக முடிவு நாள், உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் அனைத்து நியாய விலைக்கடைகளும் விளம்பரப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக அரிசி குடும்ப அட்டைத்தாரர்களின் குழந்தைகள் தவிர மற்றவர்கள் பரிசுத்தொகுப்பினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என குறிப்பிட வேண்டும்.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை நியாய விலைக் கடைகளின் விற்பனை முனைய இயந்திரத்தில் விரல் ரேகை சரிபார்ப்பு வாயிலாகவே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். எக்காரணத்தைக் கொண்டும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் வாயிலாகவோ, இதர நபர் வாயிலாகவோ (இணைய வழியாக நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி நபர்கள் நீங்கலாக) பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை பெற அனுமதியில்லை. பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் ரொக்கத் தொகை ரூபாய் 3000/- வழங்கும்போது நியாயவிலைக் கடைப் பணியாளர்கள் ரூபாய் நோட்டுகளை உறைகளிட்டு மறைமுகமாக வழங்கக்கூடாது.

பொங்கல் பரிசு கட்டாயம் வழங்க வேண்டும்

பயனாளிகளின் முன்பே ரூபாய் நோட்டுகளை எண்ணிக்கையிட்டு பயனாளிகளின் கைகளிலேயே வழங்க வேண்டும். இது தவிர தொழில்நுட்ப இடையூறு உள்ளிட்ட காரணங்களால் கைரேகை சரிபார்ப்பு பணி சரிவர மேற்கொள்ளப்பட இயலாத நேர்வுகளில் அதற்குரிய பதிவேட்டில் உரிய ஒப்பம் பெற்று பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட வேண்டும். எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படாமல் அனுப்பப்படுவது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். 

பொங்கல் பரிசு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதும் அவர்களது கைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும். பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கும் நாட்களில் நியாய விலைக் கடைகள் உரிய நேரத்தில் திறக்கப்பட வேண்டும். பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரொக்கத் தொகை பெற வரிசையில் காத்திருக்கும் அனைத்துக் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் விடுதலின்றி வழங்க வேண்டும். 

வரிசையில் காத்திருக்கும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் எவரையும் பொங்கல் பரிசு வழங்காமல் திருப்பி அனுப்பக்கூடாது. பொங்கல் பரிசு பெறுவதற்காக வரும் மாற்றுத்திறனாளிகளை வரிசையில் நிற்க்க வைக்காமல் முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும், ஆண்கள் தனியாகவும் பெண்கள் தனியாகவும் வரிசையில் நின்று எவ்வித சிரமமுமின்றி பொங்கல் பரிசு பெற்றுக்கொள்ள உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு புகார்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு விநியோகம் குறித்த புகார்களை பெறுவதற்கு கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட வேண்டும். புகார்கள் ஏதுமிருப்பின் நடமாடும் கண்காணிப்பு குழுவிற்கு அதனை தெரிவித்து உடனுக்குடன் புகார்களை தீர்வு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். மேலும் புகார்களை கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் 1967 மற்றும் 1800-425-5901 ஆகிய எண்களிலும் தெரிவிக்கலாம் என்ற விபரத்தை குடும்ப அட்டைதாரர்கள் விளம்பரப்படுத்தப்படவேண்டும். மேலும், பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு விநியோகம் செய்வதில் ஏதேனும் புகார்கள் இருப்பின் கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசி எண் 1077 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். 

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விடுபட்ட பெண்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு விநியோகத்தில் முறைகேடு - பொதுமக்கள் புகார் அளிப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Pongal GiftPongal gift 2026Ration shop instructionsTamilnadu GovernmentPongal gift guidelines

Trending News