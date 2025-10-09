ரேஷன் கார்டுக்கு ரூ.5000 பொங்கல் பரிசு! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? முக்கிய தகவல்!

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு 2026 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.5,000 ரொக்க பரிசு வழங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை மனதில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட முடிவாக கருதப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான திட்டம்... 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.60,000 வருமானம்
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு
ரூ.5,000 ரொக்க பரிசுடன், ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு கரும்பு, ஏலக்காய், முந்திரி பருப்பு, வேட்டி மற்றும் சேலை ஆகியவையும் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த சுமார் ரூ.10,000 கோடி தேவைப்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தீபாவளி பண்டிகையின் போது வெளியிடுவார் என்று தலைமை செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
யாருக்கெல்லாம் இந்த பரிசு கிடைக்கும்?
அரிசி மற்றும் சர்க்கரை ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடையாளத்திற்காக மட்டும் ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த ரொக்க பரிசு வழங்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது. கடந்த காலங்களில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள், வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் மற்றும் சர்க்கரை அட்டைதாரர்களுக்கு ரொக்க பரிசு வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, இந்த ஆண்டும் இதே நடைமுறை பின்பற்றப்படலாம்.
கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசு
கடந்த ஆண்டு, பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் ரொக்க பரிசு இடம்பெறவில்லை. நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்திருந்தார். இது பொதுமக்கள் மத்தியிலும், எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியிலும் கடும் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு மீண்டும் ரொக்க பரிசுடன் கூடிய பொங்கல் தொகுப்பை வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
அரசியல் நோக்கம்
2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்த பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு, வாக்குகளை கவரும் ஒரு முயற்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு ரொக்க பரிசு வழங்காத திமுக அரசு, தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் இதுபோன்ற அறிவிப்பை வெளியிடுவது, அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. எனினும், இந்த அறிவிப்பு பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | Fitment Factor என்றால் என்ன? ஊதிய உயர்வுக்கு இதுதான் உயிர், முக்கிய தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ