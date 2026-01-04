English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் ரூ.3000 பொங்கல் பரிசு கிடைக்குமா?

புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் ரூ.3000 பொங்கல் பரிசு கிடைக்குமா?

அரிசி ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு கூடுதலாக, இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் இந்த முறை பொங்கல் பண உதவி வழங்கப்படும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 4, 2026, 08:22 PM IST
  • முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பொங்கல் பரிசு.
  • ரூ.3,000 வழங்கப்பட உள்ளது.
  • கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வரவேற்பு.

புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் ரூ.3000 பொங்கல் பரிசு கிடைக்குமா?

தமிழ்நாட்டில் 2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.3,000 ரொக்க பணம் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக வந்துள்ளதால், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சிகள் வரவேற்றுள்ளன. ரூ.3,000 பணம் மட்டுமில்லாமல், ஒரு கிலோ அரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு கரும்புடன் பரிசு தொகுப்பும் வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு வேட்டி மற்றும் ஒரு புடவையும் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு இந்த பொங்கல் பரிசுகள் விநியோகம் செய்யப்படும். அரிசி ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு கூடுதலாக, இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் இந்த பண உதவி வழங்கப்படும்.

மேலும் படிக்க ஓசூர் சர்வதேச விமான நிலையம்... தமிழ்நாடு அரசின் எடுத்த வைத்த அடுத்த ஸ்டெப் - புது அப்டேட்

நிதி ஒதுக்கீடு

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3000 பண உதவிக்காக தமிழக அரசுக்கு மொத்தம் சுமார் ரூ.6,936.17 கோடி செலவாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தமிழ்நாடு அரசின் மிகப்பெரிய நலத்திட்ட செலவுகளில் ஒன்றாகும். முன்னதாக பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்காக மட்டுமே ரூ.248 கோடி ஒதுக்கப்பட்டபோது, பண உதவி தொடர்பான குழப்பம் நிலவியது. இப்போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ரூ.3000 வழங்கப்படும் என்று தெளிவுபடுத்தியதால், பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். இது தமிழ்நாடு வரலாற்றில் மிக உயர்ந்த பொங்கல் பரிசு தொகையாகும். கடந்த ஆண்டு நிதி சிக்கல்கள் காரணமாக அரசு அரிசி, சர்க்கரை போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை மட்டுமே வழங்கியது. ஆனால் இந்த ஆண்டு தேர்தல் முன்னதாக வருவதால், திமுக அரசு ரூ.3,000 பண உதவியை வழங்கவுள்ளது.

அரசு ஊழியர்களுக்கு போனஸ்

பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட C மற்றும் D குழு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற கிராம அதிகாரிகளுக்கு ரூ.183.86 கோடி தற்காலிக போனஸ் வழங்குவதாகவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். C மற்றும் D குழு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அதிகபட்சம் ரூ.3,000 வரை போனஸ் பெறுவார்கள். ஒருங்கிணைந்த அல்லது நிலையான சம்பளம் பெறும் முழுநேர/பகுதிநேர ஊழியர்களுக்கும், 2024-25 நிதியாண்டில் குறைந்தது 240 நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேல் பணியாற்றியவர்களுக்கும் சிறப்பு போனஸாக ரூ.1,000 வழங்கப்படும்.

அரசியல் பின்னணி

2026 ஏப்ரல்-மே மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த அறிவிப்பு அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. 2021 தேர்தலின் போதும் அதிமுக அரசு பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்னதாக வாக்காளர்களுக்கு பண உதவி வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாடு அரசின் கடன் சுமார் ரூ.9 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ள நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. புதிதாக ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ள குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் பணம் வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசை இந்தியக் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க பெங்களூரு  ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

