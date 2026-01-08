பொங்கல் பரிசு + ரூ.3000 கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு - பெண்களின் ரியாக்ஷன்

Pongal Gift : தமிழ்நாடு அரசின் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டம் இன்று தொடங்கியது. சென்னையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அரிசி ரேஷ் கார்டு வைத்திருப்பர்களுக்கு அரிசி, கரும்பு அடங்கிய பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரூ.3000 ரொக்கப் பணம் ஆகியவற்றை கொடுத்து, இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்புடன் ரூ.3000 ரொக்கப் பணம் பெற்ற பெண்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். அரசுக்கும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தனர். திருவல்லிக்கேணியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தகுதியான குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வழங்கினார்.
பூந்தமல்லியில் பொங்கல் பரிசு
தமிழகம் முழுவதும் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு மற்றும் பரிசுத்தொகை இன்று முதல் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் பூந்தமல்லி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மேல்மாநகர் 1 வது வார்டில் பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகை மற்றும் பொங்கல் தொகுப்பு வியோகம் செய்யப்பட்டது. 500க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பொங்கல் பரிசு தொகையை மிகவும் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர்.
மயிலாடுதுறையில் பொங்கல் பரிசு
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் 2,87,390 அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 443 நியாயவிலைக்கடைகள் மூலம் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கியது. தரங்கம்பாடி தாலுக்கா கீழையூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், எம்.பி ஆர்.சுதா, எம்எல்ஏக்கள் நிவேதா எம்.முருகன் (பூம்புகார்), பன்னீர்செல்வம் (சீர்காழி), ராஜகுமார் (மயிலாடுதுறை) எஸ்பி ஸ்டாலின் ஆகியோர் பங்கேற்று பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை தொடக்கி வைத்தனர். இதனை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் 3000 ரூபாய் ரொக்க பரிசினை பெற்றுச் சென்றனர்.
ராணிப்பேட்டை பொங்கல் தொகுப்பு
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அடுத்த போளிபாக்கம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் சார்பில் 2360 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி, பச்சை அரிசி, சக்கரை தலா ஒரு கிலோ,ஒரு முழு நீள கரும்பு, பொங்கல் பரிசு 3 ஆயிரம் ரூபாய் உள்ளிட்ட பொங்கல் தொகுப்பை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரி பொங்கல் பரிசு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 217 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் பணி தொடக்கம் - மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொடக்கி வைத்தனர். தமிழக அரசு சார்பில் 2026ம் ஆண்டு பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு, 3 ஆயிரம் ரூபாய் உடன் கூடிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் 1058 நியாய விலை கடைகள் மற்றும் நுகர் பொருள் வாணிபக் கழகம் நடத்தும் 36 நியாய விலைக் கடைகள் என மொத்தம் 1094 நியாய விலை கடைகளில் உள்ள 5 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 217 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீள கரும்பு மற்றும் ரொக்கம் ரூபாய் 3,000 அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் பணி இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டது.
புதுக்கோட்டை
புதுக்கோட்டை ரயில்வே கேட்டு அருகே பொங்கல் தொகுப்பு 3000 ரூபாய் பணத்தை பெற்றுக் கொண்ட பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். புதுக்கோட்டை ரயில்வே கேட்டு அருகே உள்ள ரேஷன் கடையில் பொதுமக்களுக்கு இன்று பொங்கல் தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர்கள் ரகுபதி, மெய்யநாதன் மாவட்ட ஆட்சியர் அருணா, சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துராஜா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் தொகுப்பு மற்றும் 3000 ரூபாய் பணம் கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை வழங்கினர்.
சிவகங்கை
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 2026 ஆம் ஆண்டு தை திருநாளை முன்னிட்டு, அரிசி பெறும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் என மொத்தம் 4,19,355 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் தொகுப்பாக 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, 1 முழுக்கரும்பு மற்றும் பொங்கல் பரிசுத் தொகை ரூ.3,000/- வழங்கும் பணி இன்று தொடங்கியது.
