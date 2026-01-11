பொங்கல் விடுமுறை 2026: குடும்பத்துடன் டூர் போக... பெஸ்ட் 3 சுற்றுலா தலங்கள்!

Must Visit Tourist Places In January Near Chennai: தமிழ்நாட்டில் நடப்பு ஜனவரி மாதம் எக்கச்சக்க விடுமுறைகள் இருக்கின்றன. அரையாண்டு விடுமுறைகள் நிறைவடைந்து ஜனவரி 5ஆம் தேதி அன்றுதான் பள்ளிகள் திறந்தன. தொடர்ந்து வரும் பொங்கல் பண்டிகையை (Pongal Holidays 2026) ஒட்டி தற்போது நாள்கள் விடுமுறை உறுதியாகிவிட்டது.
Pongal Holidays 2026: ஜனவரியில் எக்கச்சக்க விடுமுறைகள்
ஜன. 15ஆம் தேதி (வியாழன்) தைப் பொங்கல், ஜன. 16ஆம் தேதி (வெள்ளி) மாட்டுப் பொங்கல்/திருவள்ளுவர் தினம், ஜன. 17ஆம் தேதி (சனி) காணும் பொங்கல்/உழவர் தினம் உள்ளிட்ட உள்ளிட்ட நாள்கள் அரசு விடுமுறையாகும். ஞாயிறுடன் சேர்த்து நான்கு நாள்கள் விடுமுறை கிடைக்கும். புதன்கிழமை போகி பொங்கலுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கும்பட்சத்தில் ஐந்து நாள்கள் விடுமுறை கிடைக்கும்.
இதையடுத்து, குடியரசுத் தினம் இந்தாண்டு திங்கட்கிழமை வருகிறது. இதனால், ஜனவரி 24 (சனி), ஜனவரி 25 (ஞாயிறு) உடன் மூன்று நாள்கள் விடுமுறை கிடைக்கும். ஜனவரி 23ஆம் தேதி மாலையே நீங்கள் புறப்பட்டால் நிம்மதியாக மூன்று நாள்கள் விடுமுறையை கொண்டாடி, செவ்வாய்கிழமை காலையில் வேலைக்கு சென்றுவிடலாம்.
Tourist Places Near Chennai: மூன்று பெஸ்ட் சுற்றுலா தலங்கள்
அந்த வகையில், பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வரும் விடுமுறைக்கோ அல்லது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு வரும் விடுமுறைக்கோ சென்னையில் இருந்து எளிதாக செல்லக்கூடிய மூன்று சுற்றுலா தலங்கள் குறித்து இங்கு காணலாம். சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்து வேண்டுமானாலும் மூன்று நாள்களுக்குள் இந்த இடத்தை சிறப்பாக சுற்றிப் பார்க்கலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Tourist Places Near Chennai: புலிகாட்
சென்னையில் இருந்து சுமார் 55 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது புலிகேட். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சிறிய கடற்கரை நகரமே புலிகாட். ஸ்ரீஹரிகோட்டா தீவு, புலிகாட் ஏரியையும் வங்காள விரிகுடாவையும் பிரிக்கும் பகுதியாக உள்ளது. இங்கு அழகிய கடற்கரைகள், டச்சு காலத்தின் கோட்டைகள், தேவாலயங்கள், கல்லறைகளை நீங்கள் காணலாம். இங்குள்ள பறவைகள் சரணாலயத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் பல வகையான பறவைகள் வலசை வரும். நீர் சாகச விளையாட்டுகளும் இங்கு அதிகம். பறவை விரும்பிகள் இங்கு மிஸ் பண்ணாமல் பயணிக்கலாம்.
Tourist Places Near Chennai: ஏலகிரி
வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அழகிய மலைப் பகுதிதான் ஏலகிரியாகும். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1,110.6 மீட்டர் உயரத்தில் ஏலகிரி கிராமம் அமைந்துள்ளது. மலையேற்றம் உள்ளிட்ட சாகசங்களிலும் இங்கு ஈடுபடலாம். போட்டிங்கும் செல்லலாம், அருவிகளிலும் குளிக்கலாம். ஏலகிரி கிராமத்தின் மிக உயரமான மலை, சுவாமிமலையாகும். சுமார் 4,388 அடி உயரம் கொண்டதாகும். இங்கு நீங்கள் மலையேற்றம் செய்தால் வாழ்வின் சிறப்பான அனுபவத்தை பெறுவீர்கள். அழகிய இயற்கை காட்சிகளால் மெய்மறந்து போவீர்கள்.
Tourist Places Near Chennai: ஹார்ஸ்லி மலைப்பகுதி
ஆந்திர பிரதேசத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மலைப்பகுதிதான் ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ். ஆந்திராவின் ஊட்டி என பொதுவாக அழைக்கப்படுகிறது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 1,265 அடி உயரத்தில் ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் அமைந்துள்ளது. இங்கு புகழ்பெற்ற சென்னகேசவா கோவில் உள்ளிட்ட பல வழிபாட்டு தலங்கள் அமைந்துள்ளன. பல சாகச விளையாட்டுகள் இங்கு உள்ளன. ஹார்ஸ்லி ஹில்ஸ் மிருகக்காட்சிச்சாலை இங்குள்ளது. இங்குள்ள கங்கோத்ரி ஏரி மனதுக்கு அமைதியை கொடுக்கும். சென்னையில் இருந்து 260 கி.மீ., தூரத்தில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
