பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு 2026 அறிவிப்பு - முழு விவரம் இதோ!

Pongal Parisu 2026: ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ், 2026 பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு அறிவிப்பு. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்ற முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:13 PM IST
  • பொங்கல் பரிசு 2026 அறிவிப்பு
  • ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • ஜனவரி 10 ஆம் தேதிக்குள் பொங்கல் பரிசு

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு 2026 அறிவிப்பு - முழு விவரம் இதோ!

Pongal Parisu 2026: தமிழக மக்களின் வாழ்வோடும் உணர்வோடும் கலந்த தைப்பொங்கல் திருநாளை மக்கள் சிறப்பாகக் கொண்டாடும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், வரும் 2026-ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்காக தமிழக அரசு மேற்கொண்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை வெளியாகியுள்ளது.

பரிசுத் தொகுப்பில் என்னென்ன இருக்கும்?

தமிழக முதலமைச்சர் உத்தரவின் பேரில், வரும் 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 1 கிலோ பச்சரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீள கரும்பு  ஆகிய பொருட்கள் அடங்கிய பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. 

யாருக்கெல்லாம் இந்தத் தொகுப்பு கிடைக்கும்?

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் (Rice Ration Card Holders) மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் இந்த பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் விநியோகம் செய்யப்படும். இதன்படி, சுமார் 2,22,91,710 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய உள்ளனர்.

பொங்கல் பரிசு நிதி ஒதுக்கீடு

தமிழ்நாடு அரசின் இந்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு திட்டத்திற்காக தமிழக அரசு மொத்தம் ரூ.248,66,17,959/- (சுமார் 248 கோடியே 66 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 959 ரூபாய்) நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

பொருட்களின் கொள்முதல் விலை குறித்த விவரங்கள் பின்வருமாறு:

பச்சரிசி: கிலோ ஒன்றிற்கு தோராயமாக ரூ.25.00 வீதம் மொத்தம் ரூ.55.72 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது.

சர்க்கரை: கிலோ ஒன்றிற்கு தோராயமாக ரூ.48.549 வீதம் மொத்தம் ரூ.108.22 கோடி செலவிடப்பட உள்ளது.

முழு நீள கரும்பு: போக்குவரத்து மற்றும் வெட்டுக்கூலி உட்பட ஒரு கரும்பிற்கு ரூ.38/- என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மட்டும் சுமார் ரூ.84.70 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

கரும்பு கொள்முதல் - சிறப்பு உத்தரவு

விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, கரும்பு கொள்முதல் விலையை ரூ.33-லிருந்து ரூ.38-ஆக உயர்த்தி அரசு நிர்ணயம் செய்துள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையிலான குழுக்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களிலேயே விவசாயிகளிடமிருந்து நேரடியாக கரும்புகளைக் கொள்முதல் செய்து விநியோகிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் பரிசு விநியோகம் எப்போது?

2026 ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே, நியாய விலைக் கடைகளில் நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் டோக்கன் முறையைப் பின்பற்றி இந்தப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும். ஜனவரி 10ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு வழங்க அரச திட்டமிட்டுள்ளது என அமைச்சர் காந்தி ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார். 

யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? 

அரசு ஊழியர்கள், பொருளில்லா அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு 2026 கிடைக்காது.

ரொக்கப் பணம் அறிவிப்பு இருக்குமா?

தமிழ்நாடு அரசு இப்போது வெளியிட்டிருக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு அறிவிப்பில் ரொக்கப் பணம் அறிவிப்பு இடம்பெறவில்லை. பொதுமக்கள் மத்தியில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று. ஆனால், அரசு தரப்பில் இதுதொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகவில்லை.

