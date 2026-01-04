English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.3,000 பொங்கல் பரிசு! ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்... முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு

Pongal Parisu 2026:  பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி, ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3,000 ரொக்கம் வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 4, 2026, 12:18 PM IST
  • 2026 பொங்கல் பரிசு
  • ரூ.3,000 ரொக்க பணம் அறிவிப்பு
  • முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி

Pongal Parisu 2026: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழகத்தில் அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைதார்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் ரூ 3,000 ரொக்க பணம் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த திட்டத்தை  முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வரும் ஜனவரி 8ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார்.  தமிழர்களின் முக்கிய பண்டிகையான பொங்கல் ஜனவரி 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு  வழங்கப்படு வருகிறது. ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் ரொக்கப் பணமும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

2021ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.2,500 வழங்கப்பட்டது.  இதனை அடுத்து, திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பச்சரிசி, முழு கரும்பு, சர்க்கை உள்ளிட்ட பொருட்களுடன் ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டது.  ஆனால், கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிக்கைக்கு ரொக்க பணம் வழங்கப்படவில்லை.

இதனால், மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். ஆனால், 2026 பொங்கல் பண்டிகைக்கு கட்டாயம் பொங்கல் பரிசுடன் ரொக்க பணம் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டது. ஆனால், எவ்வளவு அரசு கொடுக்கும் என கேள்வி எழுந்து இருந்தது. அண்மையில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பச்சரிசி, கரும்பு, சர்க்கரை அடங்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பிற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி  இருந்தது.  இந்த நிலையில் இன்று பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரூ.3,000 ரொக்கம் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 

