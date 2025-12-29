இவர்களுக்கு மட்டும் தான் பொங்கல் பரிசு: முதல்வர் முக்கிய அறிவிப்பு!

2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் திருநாள் நெருங்கி வரும் நிலையில், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு தொகுப்பு மற்றும் பண உதவி வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. இந்த முறை பொங்கல் பண உதவி வழங்கும் முறையில் முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி மாநில அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு 4 கிலோ பச்சரிசி, நாட்டு சர்க்கரை, பாசிப் பருப்பு, 300 கிராம் நெய், ஒரு லிட்டர் சூரியகாந்தி எண்ணெய் ஆகியவை அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிசு தொகுப்பு வரும் ஜனவரி 3ஆம் தேதி முதல் விநியோகம் செய்யப்படும் என்று அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
யாருக்கெல்லாம் பரிசு கிடைக்கும்
பொதுவிநியோக முறையின் கீழ் வரும் அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் இந்த பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும். ஆனால் அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த பரிசு வழங்கப்படாது என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் கௌரவ ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் எனப்படும் வெறும் அடையாளத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் ரேஷன் அட்டைகளுக்கும் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படாது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் வழக்கம் உள்ளது. ஆனால் இம்முறை இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்படாது என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதற்கு பதிலாக அதன் மதிப்புக்கு சமமான பணத்தொகை வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என்பது முக்கிய அறிவிப்பாகும்.
ரேஷன் அட்டை வகைக்கு ஏற்ப பணம்
பண விநியோகத்தில் ரேஷன் அட்டை வகையை பொறுத்து வேறுபாடு காணப்படுகிறது. தனி நபர் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.500 பண உதவி வழங்கப்படும். இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் உள்ள குடும்பங்களின் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1000 பண உதவி வழங்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த முறை பொங்கல் பண உதவியை வழங்குவதில் புதுச்சேரி அரசு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. ரேஷன் கடைகள் மூலம் பணம் வழங்குவதற்கு பதிலாக, பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணத்தை பரிமாற்றம் செய்யும் திட்டத்தை அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் பல்வேறு சிக்கல்களை தவிர்க்க முடியும் என்று அரசு நம்புகிறது.
நேரடி பரிமாற்ற நன்மைகள்
வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக பணம் வரவு வைக்கப்படுவதால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது. கமிஷன் பிரச்சனைகள், ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பணம் முழுமையாக கிடைக்காமல் போவது, வேறு வகையில் பணத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் போன்ற முறைகேடுகளை முற்றிலும் தவிர்க்க முடியும். டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் முறையில் பணம் வழங்கப்படுவதால் வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படும். புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமி, கரையோர சாலையில் உள்ள காமராஜர் மணி மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். பொதுப்பணித்துறையில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட 168 ஜூனியர் பொறியாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு நியமன ஆணைகளை வழங்கும் விழாவில் இந்த அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது.
தமிழகத்தின் எதிர்பார்ப்பு
தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் பண உதவி வழங்குவதற்கான திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு தொடர்பாக இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ரூ.3000 பண உதவி வழங்கப்படும் என்ற செய்திகள் பரவி வருகின்றன. வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணம் வரவு வைக்கப்படும் இந்த திட்டம் புதுச்சேரி மக்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டும் இதே முறையில் ரூ.750 பண உதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு அதிகரித்த தொகையுடன் மற்றும் முன்னதாகவே அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
