  • பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 அப்டேட்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இன்று முதல் சர்ப்ரைஸ்

பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 அப்டேட்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இன்று முதல் சர்ப்ரைஸ்

Pongal Parisu 2026: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுடன் ரூ.3,000 ரொக்கம் வழங்கப்படுகிறது. பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு இன்று (ஜனவரி 5) முதல் தாயுமானவர் திட்ட பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு சென்றே வழங்கப்படுகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 5, 2026, 11:34 AM IST
  • பொங்கல் பரிசு 2026
  • இன்று முதல் சர்ப்ரைஸ்
  • வீடுகளுக்கே வரும் பொருட்கள்

பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000 அப்டேட்! ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இன்று முதல் சர்ப்ரைஸ்

Pongal Parisu 2026: தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் பச்சரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு, முந்திரி அடங்கிய பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகை வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி, தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை அறிவித்தது.  

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு

ஆனால், பொங்கல் பரிசு ரொக்கம் வழக்கப்படுமா எவ்வளவு வழங்கப்படும் என்ற கேள்விகள் எல்லாம் எழுந்தது. இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ரூ.3000 பொங்கல் பரிசு ரொக்கத்தை  நேற்று (ஜனவரி 4) அறிவித்தார். அதாவது, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பத்தினருக்கு பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரூ.3000 ரொக்க பணம் வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.  

இதன் மூலம், 2,22,91,710 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயன்பெறுவார்கள். பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்னையில் வரும் ஜனவரி 8ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளார். அன்றைய தினமும் முதல் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கிடையில், பொங்கல் பரிசு பெறுவதற்கான டோக்கன் இன்று (ஜனவரி 5) முதல் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளதாக  தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

தாயுமானவர் திட்ட பயனாளிகளுக்கு இன்று முதல் சர்ப்ரைஸ்

தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கு சென்றே டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. டோக்கனில் ரேஷன் அட்டை எண், குடும்ப தலைவியின் பெயர், முகவரி, பொங்கல் பரிசு பெறுவதற்கான தேதி, நேரம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். டோக்கனில் குறிப்பிட்ட தேதியில் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அருகில் இருக்கும் ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதற்கிடையில், இன்று (ஜனவரி 5) முதல் தாயுமானவர் திட்ட பயனாளிகளுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கப்படுகிறது.

முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.  இதற்கிடையில், நேற்று பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்றே தாயுமானவர் திட்ட பயனாளிகளுக்கு பொங்கல் தொகுப்பு வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக, காஞ்சிபுரத்தில் மாவட்டத்தில்  தாயுமானவர் திட்டத்தின் மூலம் 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கு தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளுக்கு ரேஷன் பொருட்களுடன் பொங்கல் பரிசு வழங்கும் பணியும் தொடங்கியது.

65 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கு தாயுமானவர் திட்டத்தில் வீடுகளுக்கு சென்று விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.  ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, முந்திரி, கரும்பு, ஏலக்காய் உள்ளிட்ட  பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாக  தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, வரும் நாட்களில் தாயுமானவர் திட்ட பயனாளிகளுக்கு வீடுகளுக்கு சென்று, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கு சென்றும் டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. நேற்று மாலை முதலே பல்வேறு பகுதிகளில் தொடங்கப்பட்டது.

யாருக்கெல்லாம் பொங்கல் பரிசு கிடைக்காது?

அரிசி அல்லாத மற்ற ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு ரூ3,000 ரொக்கம் கிடைகாது என கூறப்பட்டுள்ளது.  சர்க்கரை மட்டுமே வாங்கும் அட்டைதாரர்கள் மற்றும் எந்த பொருட்களும் வாங்காமல் அடையாளத்திற்கான மட்டும் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3,000 ரொக்கம் கிடைக்காது என கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க:  புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் ரூ.3000 பொங்கல் பரிசு கிடைக்குமா?

