  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கல் பரிசு ரூ.3000? டோக்கன் விநியோகம் எப்போது? முழு விவரம் இதோ!

பொங்கல் பரிசு ரூ.3000? டோக்கன் விநியோகம் எப்போது? முழு விவரம் இதோ!

அரிசி குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் பரிசு தொகுப்புடன் சேர்த்து ரூ.3,000 ரொக்க பணம் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 22, 2025, 03:10 PM IST
  • தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு.
  • டோக்கன் விநியோகம் எப்போது?
  • வெளியான முக்கிய தகவல்.

2026-ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், தமிழர்களின் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடும் விதமாக தமிழக அரசு அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட தயாராகி வருகிறது. குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இம்முறை பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் சேர்த்து ரொக்க பணமும் வழங்கப்பட உள்ளதாக கோட்டை வட்டாரங்களிலிருந்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையின்போது குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு சர்க்கரை, கரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் அடங்கிய பரிசு தொகுப்பு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. ரொக்க பணம் வழங்கப்படாதது மக்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஆனால், வரவிருக்கும் 2026 பொங்கல் பண்டிகையின்போது, இந்த ஏமாற்றத்தை போக்கும் வகையில் தமிழக அரசு மிகப்பெரிய முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | கிளாம்பாக்கம் போய் திண்டாட வேண்டாம்! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

டோக்கன் விநியோகம் எப்போது?

அரிசி குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் பரிசு தொகுப்புடன் சேர்த்து ரூ.3,000 ரொக்க பணம் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேர்தல் ஆண்டு என்பதால், மக்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும், பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாட உதவும் வகையிலும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கவும், மக்கள் சிரமமின்றி பரிசு தொகுப்பை பெற்று செல்லவும் வழக்கம் போல் டோக்கன் முறை கடைப்பிடிக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான திட்டமிடல்கள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ஜனவரி மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வீடு வீடாக சென்று டோக்கன் விநியோகம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

விநியோக முறை

ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நேரடியாக குடும்ப அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று டோக்கன்களை வழங்குவார்கள். ஜனவரி இரண்டாவது வாரத்தில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு டோக்கனிலும் பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்படும் நாள் மற்றும் நேரம் ஆகியவை தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். அந்த தேதியில் பொதுமக்கள் தங்களுக்குரிய ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஜனவரி 10ம் தேதிக்குள் பெரும்பாலான மக்களுக்கு பரிசு தொகுப்பு சென்றடையும் வகையில் அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

பரிசு தொகுப்பில் என்னென்ன இருக்கும்?

ரொக்க பணத்தைத் தவிர, பொங்கல் வைப்பதற்குத் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களும் இந்த பரிசு தொகுப்பில் அடங்கும். ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீளக் கரும்பு, முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், இலவச வேட்டி மற்றும் சேலை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்குத் தலா ரூ.5,000 பொங்கல் பரிசாக வழங்க வேண்டும் என்று ஏற்கெனவே வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்நிலையில், ஆளும் திமுக அரசு ரூ.3,000 வழங்க திட்டமிட்டிருப்பது அரசியல் களத்திலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, ரொக்க பணம் எவ்வளவு என்பது குறித்தான அரசாணை வெளியான பிறகே உறுதிப்படுத்த முடியும் என்றாலும், ரூ.3,000 என்பது ஏறக்குறைய உறுதி செய்யப்பட்ட தகவலாகவே உள்ளது.

மேலும் படிக்க | பள்ளிகள் லீவ், கிறிஸ்துமஸ் எதிரொலி: இந்த சிறப்பு ரயிலில் ஏறினால்... தமிழ்நாட்டையே சுற்றலாம்!

Pongal 2026Pongal Token DistributionMK StalinDMK Govt

