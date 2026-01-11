பொங்கல் விடுமுறை! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. போக்குவரத்தில் மாற்றம்

Pongal Traffic Diversion In Chennai, Tambaram: தமிழகத்தில் ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. தொடர்ந்து, ஜனவரி 16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல், ஜனவரி 17ஆம் தேதி காணும் பொங்கல், ஜனவரி 18ஆம் தேதி ஞாயிற்று கிழமை என தொடர் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், சென்னையில் இருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வார்கள். பலர் பேருந்து, ரயில்களில் செல்வதாக இருந்தாலும், பலரும் கார்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு ஜனவரி 14ஆம் தேதி முதல் புறப்பட்டு செல்வார்கள்.
இதனால், தாம்பரம், வண்டலூர் என ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, தாம்பரம் போக்குவரத்து போலீசார் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "பொங்கல் பண்டிகை விடுமுறையை முன்னிட்டு, பொதுமக்கள் சிரமமின்றி சொந்த ஊர்களுக்குச் சென்று திரும்பவும், கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் (KCBT), கிளாம்பாக்கம், நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் விரைவாக செல்லவும், போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்கவும் ஜனவரி (12,13,14,18 மற்றும் 19) ஆகிய தேதிகளில், போக்குவரத்து விதிமுறைகள் மற்றும் கனரக வாகனங்களுக்கான வழித்தட மாற்றங்களை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து மாற்றம்
ஜனவரி 12,13,14,18 மற்றும் 19ஆம் தேதிகளில் ஜி.எஸ்.டி சாலை, பம்மல்-குன்றத்தூர் சாலை, திருநீர்மலை சாலை, 200 அடி ரேடியல் சாலை, தாம்பரம்-வேளச்சேரி சாலை, காந்தி ரோடு மற்றும் முடிச்சூர் சாலைகளில், மதியம் 02.00 முதல் அதிகாலை 02.00 வரை, கனரக வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வண்டலூர், கேளம்பாக்கம் சாலையில் உள்ள நல்லம்பாக்கம் கிரஷர் சந்திப்பை நோக்கி வரும் அனைத்து வாகனங்களும், கீரப்பாக்கம் வழியாக காரணைப்புதுச்சேரி நோக்கியும் அல்லது வெங்கம்பாக்கம் வழியாக மப்பேடு நோக்கியும் திருப்பி விடப்படும்.
குன்றத்தூர் வெளிவட்டச் சாலையிலிருந்து தாம்பரம் நோக்கி வரும் கனரக வாகனங்கள், மாதா பொறியியல் கல்லூரி சர்வீஸ் சாலையில் திருப்பி விடப்பட்டு ஸ்ரீபெரும்புதூர் வழியாகச் சென்று தங்கள் இலக்கை அடையலாம். காஞ்சிபுரம் மற்றும் ஒரகடத்திலிருந்து தாம்பரம் நோக்கி வரும் கனரக வாகனங்கள், முடிச்சூர் சாலை - வெளிவட்டச் சாலை சந்திப்பில் (ORR) திருப்பி விடப்பட்டு - வெளிவட்டச் சாலை வழியாகச் சென்று தங்கள் இலக்கை அடையலாம்.
மதுரவாயல் பகுதியிலிருந்து தாம்பரம் நோக்கி வரும் கனரக வாகனங்கள், மதுரவாயல் புறவழிச்சாலை மேம்பாலத்தின் மேலே திருப்பி விடப்பட்டு பூந்தமல்லி வழியாகச் சென்று தங்கள் இலக்கை அடையலாம். வெளிவட்டச் சாலையிலிருந்து (ORR) தாம்பரம் நோக்கி வரும் கனரக வாகனங்கள், மண்ணிவாக்கம் சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு ஒரகடம் வழியாகச் சென்று தங்கள் இலக்கை அடையலாம்.
செங்கல்பட்டிலிருந்து தாம்பரம் நோக்கி வரும் கனரக வாகனங்கள், சிங்கபெருமாள் கோவில் வழியாக ஸ்ரீபெரும்புதூர் நோக்கியும், வண்டலூர் வெளிவட்டச் சாலை (Outer Ring Road) வழியாக படப்பை நோக்கியும், வண்டலூர் பழைய மேம்பாலம் வழியாக வாலாஜாபாத் சாலை நோக்கியும் திருப்பி விடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நெரிசலற்ற பயணத்திற்காக ஓஎம்ஆர், ஈசிஆர் வழித்தடங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
