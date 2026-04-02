செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கு: பொன்முடி உள்ளிட்ட 7 பேர் விடுதலை - முழு விவரம்

Ponmudi : திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி மீதான செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வந்துள்ளது. நீண்டகாலமாக நடைபெற்ற அந்த வழக்கில் இருந்து போதுமான ஆதாரம் இல்லாததால் அவர் உள்ளிட்ட 7 பேர் விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட திமுக வாய்ப்பு வழங்காதது உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளை சந்தித்த அவருக்கு இந்த வழக்கில் சுமார் 12 ஆண்டுகால சட்டப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு விடுதலை கிடைத்திருப்பது பெரும் நிம்மதியாக அமைந்துள்ளது. இந்த வழக்கு என்ன?, பொன்முடி சந்தித்த சட்டச்சிக்கல்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
வழக்கின் பின்னணி
கடந்த 2006 முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு வரையிலான திமுக ஆட்சிக்காலத்தில், விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பூத்துறை கிராமத்தில் உள்ள அரசு செம்மண் குவாரியில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. அப்போதைய உயர்கல்வித் துறை அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி, தனது அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, விதிகளுக்குப் புறம்பாகச் செம்மண் எடுக்க அனுமதி அளித்ததாகக் கூறப்பட்டது. குறிப்பாக, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக, அதாவது சுமார் 2 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 644 லோடு லாரிகளில் செம்மண் அள்ளப்பட்டதாகவும், இதன் மூலம் அரசுக்கு 28 கோடியே 36 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 600 ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பட்டியல்
2011 ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு, அதாவது அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 2012 ஆம் ஆண்டில் விழுப்புரம் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் இந்த வழக்கை பதிவு செய்தனர். இதில் பொன்முடி, அவரது மகன் பொன். கவுதம சிகாமணி, உறவினர் ஜெயச்சந்திரன், ராஜமகேந்திரன், சதானந்தம், கோதகுமார், கோபிநாதன், லோகநாதன் என மொத்தம் 8 பேர் குற்றவாளிகளாகச் சேர்க்கப்பட்டனர். இவர்களில் லோகநாதன் என்பவர் வழக்கு விசாரணை காலத்திலேயே உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இதனால் மற்ற 7 பேர் மீதான விசாரணை விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது.
நீண்டகால விசாரணை
கடந்த 12 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில், 2023 அக்டோபர் மாதம் சாட்சிகள் விசாரணை நிறைவடைந்தது. அரசுத் தரப்பில் மொத்தம் 57 சாட்சிகள் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். இருப்பினும், வழக்கின் போக்கை மாற்றும் விதமாக, விசாரணையின் போது 33 சாட்சிகள் அரசுத் தரப்புக்கு எதிராகப் பிறழ் சாட்சியம் அளித்தனர்.
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மணிமொழி இன்று இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கினார். அதில், பொன்முடி உள்ளிட்ட ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார். அரசுத் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றுகள் குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கும் வகையில் வலுவாக இல்லை, செம்மண் எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பகுதி ஏற்கனவே பள்ளமான பகுதியாகவே இருந்துள்ளது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்வதாக நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : குண்டர் சட்டம் பாயும் - தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | விஜய் வைத்திருக்கும் தங்கம், வெள்ளி நகை மதிப்பு இத்தனை கோடிகளா?
மேலும் படிக்க | தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை? பாஜக மேலிடம் வைத்த செக்.. அடம்பிடித்த அண்ணாமலை
