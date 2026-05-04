தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பொன்னேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Ponneri Election Result 2026: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொன்னேரி (ponneri) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 4, 2026, 10:24 AM IST
  • பொன்னேரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • பொன்னேரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • பொன்னேரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

பொன்னேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பொன்னேரி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (02) தொகுதியாகும்.  பொன்னேரி தனித் தொகுதியாகவும் இருக்கிறது. பொன்னேரியில் மீனவ சமூகத்தினர், தொழிலாளர்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் உள்ளனர். மிஞ்சூர், தேவதானம், கவரப்பேட்டை, எண்ணூர் புலிக்காடு போன்ற இடங்களை உள்ளடக்கியது.  இங்கு மீனவர்கள் வாக்குகள் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இத்தொகுதி, திருவள்ளூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்

பொன்னேரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பொன்னேரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

பொன்னேரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

காங்கிரஸ் (INC): துரை சந்திரசேகரன் 

அதிமுக (AIADMK): பலராமன் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராஜாத்தி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம்.எஸ்.ரவி

பொன்னேரி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: துரை சந்திரசேகர் (காங்கிரஸ்) - 94,528 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பலராமன் (அதிமுக) - 84,839 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: மகேஷ்வரி (நாதக) - 19,027 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: தேசிங்குராஜா (மநீம) - 5,394 வாக்குகள்

வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,48,917
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,21,221
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,27,662
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 34

பொன்னேரி தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.8% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

பொன்னேரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பொன்னேரி தொகுதியில் 45.27% வாக்குகள் பதிவாகின.

