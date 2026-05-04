தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பூம்புகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Poompuhar election result 2026 : மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பூம்புகார் (Poompuhar), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 162-வது தொகுதியாகும். சிலப்பதிகாரக் காப்பியத்தின் புகழ்பெற்ற இடமான இது, காவிரி ஆறு கடலில் சங்கமிக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கடற்கரை நகரமாகும். மீன்பிடித் தொழில், சுற்றுலா மற்றும் விவசாயத்தை முதன்மை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்ட இத்தொகுதி, மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும். பாரம்பரியம் மற்றும் நவீன அரசியல் மாற்றங்கள் நிறைந்த ஒரு முக்கியத் தொகுதியாக இது கருதப்படுகிறது.
பூம்புகார் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று மிக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்று நடைபெற்று அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
பூம்புகார் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக: நிவேதா எம். முருகன்
அதிமுக: எஸ். பவுன்ராஜ்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): டி.ஜி.ஆர்.ஜே. விஜயாலயன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): இளைய நகுலன்
பூம்புகார் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,57,129
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,27,050
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,30,070
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 09
பூம்புகார் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் பூம்புகார் தொகுதியில் 83.15% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 2021 தேர்தலில் பதிவான 75.09% சதவீதத்தை விட இது சுமார் 8% உயர்வாகும். "சிறப்பு தீவிர திருத்தம்" (SIR) காரணமாக வாக்காளர் பட்டியலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும், புதிய வாக்காளர்களின் வருகையுமே இந்த உயர்வுக்குக் காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.
பூம்புகார் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: நிவேதா எம். முருகன் (திமுக) – 96,102 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ். பவுன்ராஜ் (அதிமுக) – 92,803 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: பி. காளியம்மாள் – 14,823 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 3,299 வாக்குகள்
பூம்புகார் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் பூம்புகார் தொகுதியில் 75.09% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
மயிலாடுதுறை மாவட்ட சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
சீர்காழி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மயிலாடுதுறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பூம்புகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ