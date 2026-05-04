தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: பூவிருந்தவல்லி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

பூவிருந்தவல்லி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பூவிருந்தவல்லி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் முதல் (05) தொகுதியாகும். பூந்தவிருந்தவல்லி தொகுதி திருவள்ளூர், கும்மிடிப்பூண்டி, ஆவடி ஆகிய தொகுதிகளை சுற்றியுள்ளன. கொரட்டூர், திருநின்றவூர், காட்டுப்பாக்கம், சென்னீர்குப்பம், நொச்சிமேடு, படூர், நாசரத்பேட்டை, திருமழிசை போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இத்தொகுதி தனித் தொகுதியாக அறியப்படுகிறது. இத்தொகுதியில் பட்டியலின, பழங்குடி மக்கள் பெரும்பாலும் வசித்து வருகின்றனர். விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருந்தாலும், திருமழிசை சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, செங்குல் சூளைகள், சிறப்பு நீதிமன்றம், பூந்தமல்லி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் உள்ளன. இத்தொகுதி, திருவள்ளூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
பூவிருந்தவல்லி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் பூவிருந்தவல்லி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
பூவிருந்தவல்லி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கிருஷ்ணசாமி (திமுக கூட்டணி)
அமமுக (AMMK): ஏழுமலை (அதிமுக கூட்டணி)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மேகலை
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பிரகாசம்
பூவிருந்தவல்லி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,63,688
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,76,849
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,86,769
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 70
பூவிருந்தவல்லி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.81% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
பூவிருந்தவல்லி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கிருஷ்ணசாமி (திமுக) - 1,49,578 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ராஜமன்னார் (பாமக) - 55,468 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: மணிமேகலை (நாதக) - 29,871 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ரேவதி மணிமேகலை (மநீம) - 11,927 வாக்குகள்
பூவிருந்தவல்லி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பூவிருந்தவல்லி தொகுதியில் 75% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
