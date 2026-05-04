தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள போளூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 66வது தொகுதியாகும். போளூர் வட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களை உள்ளடக்கியது. இது ஜவ்வாது மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு தொகுதியாகும். இத்தொகுதியின் பொருளாதாரம் பெரும்பாலும் விவசாயத்தையே நம்பியுள்ளது. குறிப்பாக நெல் மற்றும் கரும்பு பயிரிடுதல் இங்கு முக்கியத் தொழிலாகும். போளூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பழமையான கோவில்கள் உள்ளன. இது ஜவ்வாது மலைக்குச் செல்லும் முக்கியப் பாதையாகவும் விளங்குவதால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கும்.
போளூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் போளூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
போளூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
தேமுதிக (DMDK): சரவணன் பி (Saravanan. P)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): உமாதேவி ஏ (Umadevi. A)
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அபிஷேக் ஆர் (Abishek. R)
பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (PMK): பாஸ்கரன் சி. ஆர் (Baskaran. C. R)
போளூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,33,774
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,848
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,915
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11
போளூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.39 ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
போளூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 97,732 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே.வி.சேகரன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 88,007 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: அ லாவண்யா - 10,197 வாக்குகள்
AISMK: கலாவதி - 1,580 வாக்குகள்
போளூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 82.39 வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
