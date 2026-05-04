தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Porul Election Result 2026: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள போளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 09:10 AM IST

போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள போளூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 66வது தொகுதியாகும். போளூர் வட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களை உள்ளடக்கியது. இது ஜவ்வாது மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு தொகுதியாகும். இத்தொகுதியின் பொருளாதாரம் பெரும்பாலும் விவசாயத்தையே நம்பியுள்ளது. குறிப்பாக நெல் மற்றும் கரும்பு பயிரிடுதல் இங்கு முக்கியத் தொழிலாகும். போளூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பழமையான கோவில்கள் உள்ளன. இது ஜவ்வாது மலைக்குச் செல்லும் முக்கியப் பாதையாகவும் விளங்குவதால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கும்.

போளூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் போளூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

போளூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

தேமுதிக (DMDK): சரவணன் பி (Saravanan. P)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): உமாதேவி ஏ (Umadevi. A)

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அபிஷேக் ஆர் (Abishek. R)

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (PMK): பாஸ்கரன் சி. ஆர் (Baskaran. C. R)

போளூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,33,774 
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,14,848
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,915 
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11 

போளூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.39 ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

போளூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 97,732 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: கே.வி.சேகரன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 88,007 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: அ லாவண்யா - 10,197 வாக்குகள்

AISMK: கலாவதி - 1,580 வாக்குகள்

போளூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 82.39 வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

