  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று பொக்கிஷம்! பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் 10 சிறப்பம்சங்கள்

தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று பொக்கிஷம்! பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் 10 சிறப்பம்சங்கள்

Porunai Museum : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்திருக்கும் பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 10 சிறப்பு அம்சங்களை இங்கே பார்க்கலாம் 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 21, 2025, 01:57 PM IST
  • பொருநை அருங்காட்சியகம் திறப்பு
  • தமிழர்களின் வரலாற்று பொக்கிஷம்
  • அருங்காட்சியகத்தின் 10 சிறப்பம்சங்கள்

தமிழ்நாட்டின் வரலாற்று பொக்கிஷம்! பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் 10 சிறப்பம்சங்கள்

Porunai Museum : திருநெல்வேலி அருகே 13 ஏக்கர் பரப்பளவில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேரடியாக சென்று திறந்து வைத்துள்ளார். தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றையும், தமிழர்களின் வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஆதிச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு கட்டாயம் சென்று, இந்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்வது அவசியம். அந்தவகையில், புதிதாக திறக்கபட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 10 சிறப்பம்சங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் 10 சிறப்பம்சங்கள்

தமிழ்நாட்டின் தொன்மை மற்றும் வரலாற்றினையும் சிவகளை, ஆதிச்சநல்லூர், துலுக்கர்பட்டி மற்றும் கொற்கை ஆகிய பகுதிகளின் முக்கியத்துவத்தையும் உலகிற்கு வெளிச்சமிட்டு காட்டும் வகையில் 15 நிமிட ஒளி-ஒலிக் காட்சி குளிரூட்டப்பட்ட அரங்கில் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது. 

5300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உலையில் இட்டு இரும்பு உருக்கும் தொழில்நுட்பம் தமிழ் நிலப்பரப்பில் தோன்றியது என்பது அறிவியல் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இவற்றினை விளக்கும் வகையில் இரும்பு உருக்குதல் செயல்முறை நேரடிக் காட்சி மற்றும் மாதிரி வடிவில் எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிந்துவெளிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையேயான தொடர்பை வெளிப்படுத்தும் குறியீடுகள், பண்பாட்டுக்கூறுகள், தமிழ் இலக்கியங்கள் காட்டும் காட்சிகள் ஆகியவை ஒப்பீட்டுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

கொற்கைத் துறைமுகத்தில் கடல்வழி வணிகம் சிறப்புற்றிருந்தது. அயல்நாட்டு வணிகர்களுடன் தமிழர்கள் மேற்கொண்ட ஏற்றுமதி- இறக்குமதி வணிகத்தின் சிறப்பைக் கண்முன்னே கொண்டு வரும்வகையில் இரண்டு கலன்களின் மாதிரிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் நிலங்களின் தனிச்சிறப்பை உணர்வு பூர்வமாக அனுபவிக்கச் செய்யும் ஓர் பயணமாக, ஐந்திணைகள் ஐந்து பரிமாண வடிவில் (5D) பொதுமக்கள்
உவகையுடன் கண்டுகளிக்கும் வகையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

சென்னை, எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியகங்கள் சேகரிப்பிலிருந்து அலெக்ஸாண்டர் ரீ அவர்களால் ஆதிச்சநல்லூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கற்கருவிகள், சங்கினாலான பொருட்கள் தயாரித்தல், இரும்பு உருக்குதல் போன்ற அறிவியல்-தொழில்நுட்ப முறைகளும், நீர் மேலாண்மை, வணிகப் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகளும் பொதுமக்கள் உணர்வு பூர்வமாக அனுபவிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சிவகளை, ஆதிச்சநல்லூர், துலுக்கர்பட்டி மற்றும் கொற்கை ஆகிய தொல்லியல் தளங்களின் வரைபடங்களும் தொல்பொருட்களும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தையும், பொருநை ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தின் தனிச்சிறப்பையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.

பொருநை ஆற்றங்கரையில் வாழ்ந்த தமிழ்ச் சமூகத்தின் வாழ்க்கைமுறை, பண்பாடு, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றை இங்குள்ள ஓவியங்கள் உயிர்ப்புடன் கண்முன் காட்டுகின்றன.

தொடுதிரை, மெய்நிகர் காட்சிகள், ஒளி-ஒலி நிகழ்படங்கள், ஆவணப் படங்கள், உயிரூட்டுக் காட்சிகள், மாதிரி வடிவங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிமுறைகள் மூலம் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் தொன்மையையும் தொடர்ச்சியினையும் எதிரொளிக்கும் வகையில் பொருநை அருங்காட்சியகம் உலகத் தமிழரை மட்டுமின்றி அனைத்து தரப்பினரையும் ஈர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

