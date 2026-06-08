/சேலத்தில் நாளை (ஜூன் 9) மின்தடை: கருப்பூர், உடையாப்பட்டி பகுதிகளில் பவர் கட்! இதோ முழு லிஸ்ட்

சேலம்: நாளை (ஜூன் 9, செவ்வாய்க்கிழமை) சேலம் மாநகர் மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதனால் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
கருப்பூர் துணை மின் நிலையத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாளை பராமரிப்பு பணிகள் நடப்பதால், பின்வரும் இடங்களில் மின்சாரம் இருக்காது:
உடையாப்பட்டி துணை மின் நிலையப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, கீழே குறிப்பிட்டுள்ள இடங்களில் நாளை பவர் கட் செய்யப்படும்:
முக்கிய குறிப்பு: நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரமே தேவைப்படும் முக்கிய வேலைகள் மற்றும் தண்ணீர் பிடிப்பது போன்ற பணிகளை அதற்கு முன்பாகவே திட்டமிட்டு முடித்துக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.