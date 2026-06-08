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சேலத்தில் நாளை (ஜூன் 9) மின்தடை: கருப்பூர், உடையாப்பட்டி பகுதிகளில் பவர் கட்! இதோ முழு லிஸ்ட்

Salem Power Cut (June 9): சேலம் மாவட்டத்தில் செயல்படும் உடையாப்பட்டி துணை மின் நிலையம் மற்றும் கருப்பூர் துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில்  மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக  காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் தடைபடும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 08, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:08 PM IST
சேலத்தில் நாளை (ஜூன் 9) மின்தடை: கருப்பூர், உடையாப்பட்டி பகுதிகளில் பவர் கட்! இதோ முழு லிஸ்ட்
Image Credit: AI Generated | Salem Power Cut (June 9)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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