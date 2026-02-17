English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பிப்ரவரி 22-ல் க்ளைமாக்ஸ்: 20 வருட திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா? 2026-ல் நடக்கப்போவது என்ன?

பிப்ரவரி 22-ல் க்ளைமாக்ஸ்: 20 வருட திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா? 2026-ல் நடக்கப்போவது என்ன?

Power Sharing vs Dravidian Model: 20 ஆண்டுகால திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு ஏற்பட்டுள்ள விரிசல்கள் குறித்த விரிவான அலசல். ஆட்சிப் பகிர்வு கோரிக்கை, தொகுதிப் பங்கீட்டில் முரண்பாடு மற்றும் நடிகர் விஜய்யின் 'தவெக' வருகையால் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 17, 2026, 07:06 PM IST
  • 40 இடங்களைக் கோரும் காங்கிரஸ் - 170+ இடங்களில் தனித்து நிற்கத் துடிக்கும் திமுக.
  • ராகுல் காந்தி - விஜய் இடையிலான நெருக்கம் திமுகவிற்கு ஏற்படுத்தும் நெருக்கடி.
  • பிப்ரவரி 22, 2026 அன்று தொடங்கவிருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை.

பிப்ரவரி 22-ல் க்ளைமாக்ஸ்: 20 வருட திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா? 2026-ல் நடக்கப்போவது என்ன?

DMK-Congress Seat-Sharing Talks: தமிழக அரசியலில் கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கி வரும் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியில், தற்போது 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி ஏற்பட்டுள்ள சலசலப்புகள் என்பது வெறும் அரசியல் விவாதமாக மட்டும் பார்க்கப்படாமல், தமிழகத்தின் எதிர்கால அதிகார மையத்தையே தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக உருவெடுத்துள்ளது. 2004-ம் ஆண்டு உருவான இந்த பந்தம், இடையில் சில கசப்பான சம்பவங்களைச் சந்தித்தாலும் தேர்தல் களத்தில் ஒரு வெற்றிகரமான ஃபார்முலாவாகவே இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால், இப்போது காங்கிரஸ் முன்வைக்கும் 'அதிகாரப் பகிர்வு' என்ற ஒற்றை வார்த்தை, திமுகவின் 'தனிப் பெரும்பான்மை' என்கிற பலமான அடித்தளத்தையே அசைத்துப் பார்க்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது.

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டிக்குள் இப்போது ஏற்பட்டுள்ள எழுச்சி என்பது டெல்லி தலைமையின் ஆசிர்வாதத்தோடு நடக்கிறதா அல்லது உள்ளூர் தலைவர்களின் தனிப்பட்ட அதிருப்தியா என்ற கேள்வி எழுந்தாலும், ஆட்சிப் பகிர்வு என்ற கோரிக்கையை திமுக தலைமை ஒருபோதும் ஏற்கத் தயாராக இல்லை என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களின் "திராவிட மாடல்" குறித்த தெளிவான பதில்கள் உணர்த்துகின்றன.

கடந்த 20 வருடங்களாக திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி வலுவாக இருந்து வரும் நிலையில், 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான கூட்டணியில் சிக்கல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. 2004 முதல் இன்று வரை திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. ஆனால் தற்போது நடக்கும் சம்பங்களை வைத்து பார்த்தால், விரைவில் கூட்டணி உடையும் எனத்தெரிகிறது.

தவெக காரணி (The Vijay Factor)

நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வரவு, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய துருவத்தை உருவாக்கியுள்ளது; குறிப்பாக ராகுல் காந்தி அவர்கள் விஜய்யிடம் காட்டும் மென்மையான அணுகுமுறை, திமுக மேலிடத்திற்கு ஒருவித நெருக்கடியையும், சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருப்பதை மறுக்க முடியாது.

காங்கிரஸின் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் சிக்கல் 

ஆட்சிப் பகிர்வு (Power Sharing): தமிழக காங்கிரஸ் தரப்பில் 'ஆட்சியில் பங்கு' வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவாக முன்வைக்கப்படுகிறது. ஆனால், "தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பில்லை, இது திராவிட மாடல் ஆட்சி" என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டார்.

தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை: 2021 தேர்தலை விட கூடுதல் தொகுதிகளை (சுமார் 40 தொகுதிகள் வரை) காங்கிரஸ் கோருவதாகத் தெரிகிறது. குறிப்பாக, கடந்த முறை திமுக தோல்வியடைந்த தொகுதிகளை தங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் போன்றோர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ்: ராகுல் காந்தியின் ஆலோசகர் பிரவீண் சக்கரவர்த்தியின் ட்வீட்களை ஆர்எஸ்எஸ் ஆதரவாளர் குருமூர்த்தி ரீட்வீட் செய்வதைச் சுட்டிக்காட்டி, காங்கிரஸுக்குள் இருக்கும் ஒரு தரப்பினர் பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ்-ன் அஜெண்டாவிற்கு ஏற்பச் செயல்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது 

டெல்லி கூட்டம்: கடந்த ஜனவரி 18 அன்று டெல்லியில் நடந்த கூட்டத்தில், திமுக கூட்டணி இல்லாமல் காங்கிரஸ் தனித்து நின்றால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று ஆலோசிக்கப்பட்டது. பொதுவெளியில் கூட்டணி குறித்துத் தவறாகப் பேசக்கூடாது என்று ராகுல் காந்தி மற்றும் கார்கே அறிவுறுத்தியும், மாணிக் தாகூர் போன்றவர்கள் தொடர்ந்து திமுகவை விமர்சிப்பதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது 

தமிழக வெற்றிக் கழகம்: நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் (தவெக) கூட்டணி வைத்தால் தென்னிந்தியாவில் பலம் கிடைக்கும் என்று ராகுல் காந்திக்கு தவறான ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுவதாகவும், இதன் காரணமாகவே விஜய் நடத்திய மாநாட்டின் போது ஏற்பட்ட அசம்பாவிதங்களுக்கு ராகுல் காந்தி போன் செய்து ஆறுதல் கூறியதாகவும் விமர்சிக்கப்படுகிறது.

திமுக-வின் நிலைப்பாடு என்ன?

தொகுதி பங்கீடு: திமுக தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க அதிக இடங்களில் (சுமார் 170+) தனித்து நிற்க விரும்புவதால், காங்கிரஸுக்குப் பெரிய அளவில் தொகுதிகளை உயர்த்த வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

உட்கட்சி அதிருப்தி: காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சிலரின் பகிரங்கமான விமர்சனங்களால் அதிருப்தி அடைந்துள்ள திமுக தலைமை, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்த பின்னரே பேச்சுவார்த்தை நடத்த விரும்புவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பாஜக மற்றும் சனாதனம்: இந்தியா கூட்டணியை உருவாக்கியதே திமுகதான் என்றும், பாஜக மற்றும் சனாதனத்தை வீழ்த்தும் நோக்கில் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளை திமுக அரவணைத்துச் செல்வதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திமுக தொண்டர்கள் கடும் கோபம்: தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்குச் சொந்தமாக ஓட்டு வங்கி இல்லை என்றும், திமுகவின் உழைப்பால்தான் அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்றும், இவ்வளவு விமர்சனங்களுக்குப் பிறகு திமுக தொண்டர்கள் காங்கிரஸுக்காக வேலை செய்யத் தயங்குவார்கள் என்றும் எச்சரிக்கப்படுகிறது.

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எப்பொழுது? 

திமுக குழு: திமுக தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தபடி, தமிழக சட்டப்பேரவையின் இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிவடைந்ததும், வரும் பிப்ரவரி 22, 2026 அன்று தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கும். இதற்காக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் விரைவில் ஒரு குழுவை அமைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

காங்கிரஸ் குழு: காங்கிரஸ் கட்சி தனது பேச்சுவார்த்தைக் குழுவில் மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. முன்னதாக கிரிஷ் சோடங்கர் தலைமையில் இருந்த குழுவுக்குப் பதிலாக, தற்போது அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் முகுல் வாஸ்னிக் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுப்பார் எனத் தெரிகிறது. சுமுகமான தொகுதிப் பங்கீட்டை உறுதி செய்ய ராகுல் காந்தி நேரடியாக இதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

DMK Congress Alliance 2026TN Elections 2026MK StalinRahul Gandhitvk vijay

