இனி உதவித்தொகை பெற இந்த ஆவணம் கட்டாயம்! எப்படி பெறுவது? முழு விவரம்!

விவசாயிகளின் நலனை மேம்படுத்தவும், அவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கவும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நடைமுறைக்கு வர உள்ள ஒரு புதிய விதிமுறை குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் ரூ.6,000 நிதி உதவியின் ஒரு பகுதியாக, தகுதியான விவசாயிகளுக்கு 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000 உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிதி உதவியை பெறுவதில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரவும், தகுதியான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே உதவி சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும், தனித்துவ விவசாய அடையாள அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய நடைமுறை
இந்த புதிய நடைமுறை, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் உண்மையான விவசாயிகள் மட்டுமே பயனடைவதையும், போலி கணக்குகளை தவிர்ப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தனித்துவ விவசாய அடையாள அட்டையை பெற விரும்பும் விவசாயிகள், பின்வரும் ஆவணங்களுடன் தங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட வேளாண்மை துறை அலுவலகத்தை அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம்.
- ஆதார் அட்டை
- வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் நகல்
- சமீபத்திய கணினி சிட்டா
இந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, தங்களை பதிவு செய்து கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு, ஒரு தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கப்படும். இந்த எண்ணை அடிப்படையாக கொண்டே, எதிர்காலத்தில் அரசின் அனைத்து வேளாண் திட்டங்களின் பலன்களும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிற வேளாண் திட்டங்கள்
தனித்துவ அடையாள அட்டை திட்டத்துடன், 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டில் பல புதிய திட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
- ஊட்டச்சத்து வேளாண்மை இயக்கம்: விவசாயிகள் வருமானத்தை உயர்த்தவும், மக்களின் ஊட்டச்சத்து தேவையை உறுதி செய்யவும் ரூ.125 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
- சிறுதானிய இயக்கம்: சிறுதானிய பயிர்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க ரூ.53.44 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
- நுண்ணீர் பாசன திட்டம்: நீர் ஆதாரத்தை திறம்பட பயன்படுத்த, மூன்று லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நுண்ணீர்ப் பாசனம் அமைக்க ரூ.1,166 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
- பருத்தி உற்பத்தி பெருக்கு திட்டம்: பருத்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்க ரூ.12.21 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு, கிசான் கிரெடிட் கார்டு மூலம் வழங்கப்படும் கடன் உதவியை ரூ.3 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தியுள்ளது. மேலும், "பிரதமர் தன் தான்ய கிரிஷி" என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ், பின்தங்கிய 100 மாவட்டங்களில் வேளாண் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த புதிய விதிமுறைகள் மற்றும் திட்டங்கள், விவசாய துறையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தனித்துவ விவசாய அடையாள அட்டை போன்ற நடவடிக்கைகள், திட்டங்களின் பலன்கள் சரியான நபர்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்யும். விவசாயிகள் இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு, தங்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
