தொகுதி மறுவரையறை : இந்திய கூட்டாட்சி மீது மிகப்பெரிய தாக்குதல் - பிரகாஷ் காரத்

Prakash Karat : பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு இந்தியா நாட்டின் கூட்டாட்சி கட்டமைப்பு மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலை தொடுத்து கொண்டிருக்கிறது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பிரகாஷ் காரத் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 17, 2026, 08:24 AM IST
Prakash Karat : தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும்  கருணாநிதியை ஆதரித்து கோவில்பட்டி கிருஷ்ணன் கோவில் திடலில் நடைபெற்ற  தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்  மூத்த தலைவர் பிரகாஷ் காரத்  கலந்து கொண்டு பேசினார். தமிழ்நாடு தேர்தல் என்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்தலாக அமைந்துள்ளது, இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் நிலவக்கூடிய கடுமையான சூழ்நிலையில்  தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பின்மை, ஜனநாயகம் உள்ளிட்ட  அரசியல் சாசனத்தின் மிக முக்கியமான உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கு ஏற்றவாறு அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு தேர்தல் என கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய பிரகாஷ் காரத் "கடந்த 12 ஆண்டு காலமாக  ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக மோடி தலைமையில் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 12 ஆண்டு காலத்தில் நாடு முழுவதும் மிகவும் மோசமான மதவாத கலவரங்கள், மதவாத பிளவுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல்வேறு விதமான மத மோதல்கள் நடந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. அதற்கு ஊன்றுகோலாக  ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக சக்திகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன.

இன்றைக்கு நாட்டில் எப்படிப்பட்ட விழா நடந்தாலும் ராம நவமி, ஈத்பெருவிழா, கிறிஸ்துமஸ் விழாவாக இருக்கலாம். ஒவ்வொரு விழாவையும் மதரீதியாக சிறுமைப்படுத்தி மத மோதல்களை உருவாக்கக்கூடிய மதவாத சக்திகள் நடமாட்டம் என்பது அதிகரித்து இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் தமிழ்நாடு இதற்கெல்லாம் விதிவிலக்காக இருக்கிறது என்பதை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக திமுக ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு நிகழ்வு கூட மதவாத கலவரம் நடந்ததாக சரித்திரம் இல்லை. திமுக உறுதியான முறையில் மதச்சார்பின்மையை  கை கொண்டு நிற்பதால் அது போன்ற கலவரங்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை 

அமைதி பூங்காவாக திகழக்கூடிய தமிழகத்தில் கூட  இன்றைக்கு மதவாத சக்திகள் தலையெடுக்க முயற்சி செய்கின்றனர். திருப்பரங்குன்றத்தில் மதவெறி கலவரத்தை நடத்த முயற்சி செய்தனர். ஆனால் இப்படிப்பட்ட அந்த சம்பவங்களை திமுக அரசு அவற்றைத் தவிர்க்கக்கூடிய உறுதியான முறையில்  அடக் கூடிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது. திமுக அரசு மட்டுமல்ல இங்குள்ள மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகள்  திமுகவுடன் இணைந்து. மதவெறி சக்திகளுக்கு எதிராக வலுவான போராட்டத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே தான் இந்த தேர்தல் மிக மிக முக்கியமான தேர்தலாக இருக்கிறது.

திமுக அரசு மீண்டும் அவசியம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால்   இன்றைக்கு தமிழகம் மதச்சார்பற்ற சக்தியாக, மதச்சார்பற்ற மாநிலமாக, மதக் கலவரங்கள் இல்லாத மாநிலமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால்  திமுக அரசாங்கம் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு இந்தியா நாட்டின் கூட்டாட்சி கட்டமைப்பு மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலை தொடுத்து கொண்டிருக்கிறது 

இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று சொல்கிறது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் அதற்கான அதிகாரங்கள், உரிமைகளை இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் உறுதி செய்துள்ளது. ஆனால் ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக அரசாங்கம்  மாநிலங்களின் சட்டபூர்வமான உரிமைகள் மீது தாக்குதல் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக எதிர்க்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களின் உரிமைகளை பறிப்பது, அந்த மாநிலங்களுக்கு  சட்டபூர்வமாக கிடைக்க வேண்டிய நிதி ஆதாரத்தை மறுப்பது, அதன் வளங்களை மறுப்பது என்றெல்லாம் மாநில அரசாங்கள் மீதான தாக்குதல்களை நடத்துகிறது. மாநில ஆளுநர்களை வைத்து அரசாங்கங்களை முடக்கக்கூடிய , மாநில அரசுகளின் அதிகாரங்களை ஆக்கிரமிப்பு செலுத்தக்கூடிய மோசமான தாக்குதல்களை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது 

கல்வித்துறை உட்பட மாநில அரசுகளின் அதிகார வரம்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறது. இந்த தாக்குதல்கள் எல்லாவற்றையும் தமிழகத்தில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசாங்கம் வலுவான முறையில் எதிர்த்து நிற்கிறது. நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு கூட மிகப்பெரிய தாக்குதலை மோடி அரசாங்கம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. நாடாளுமன்றத்தை அவசரமாக கூட்டி கூட்டாட்சி கட்டமைப்பு மீது தாக்குதலை அரங்கேற்றி உள்ளது. தொகுதி வரையறை என்று சொல்லி அரசியல் சாசனத்தில் சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொள்வதற்காக  அந்தக் கூட்டத்தை பூட்டி இருக்கிறது 

நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கப் போகிறோம். என்ற பெயரில் போர்வையில்  தென் மாநிலங்களின் இடங்களை பறிக்கக் கூடிய , நம் மாநிலங்களின் அரசியல் உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய  மோசமான அச்சுறுத்தலை உருவாக்கி இருக்கிறது. இந்தியா கூட்டணி மற்றும் அனைத்து கட்சிகளும் இதற்கு எதிராக வலுவாக போராடுவது என்று முடிவெடுத்துள்ளனர். இந்தப் பிரச்சனையிலும் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்து போராட்டத்தை அறிவித்ததற்கு அவரை பாராட்ட விரும்புகிறேன் 

தொகுதிவரையறை சட்டத்தை உறுதியான முறையில் தோற்கடிக்கும் வகையில் இந்திய கூட்டணி  வலுவான முறையில் போராட்டத்தை நடத்தும். முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வலுவான முறையில் போராட்டம் நடத்துகிறார் அது வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். அதிமுக தமிழக மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்த  கட்சியாக இன்றைக்கு அம்பலப்பட்டுள்ளது. பாஜகவுடன் கைகோர்த்ததால் தமிழக உரிமைகளுக்கு  துரோகம் இழைத்த கட்சியாக இருக்கிறது 

கடந்த 12 ஆண்டுகளாக பாஜக தமிழக மக்கள், உரிமைகள், மாநில சுயாட்சி, கூட்டாட்சி  உள்ளிட்ட உரிமைகள் மீது கடுமையான தாக்குதலை நடத்தி இருக்கிறது. பாஜக தன்னுடைய மனுவாத மோசமான சிந்தனையை கட்டவிழ்த்து விட திணிக்க முயற்சிக்கிறது. அதேபோல மொழி திணிப்புக்கு முயற்சிக்கிறது. தமிழ் மொழியை வீழ்த்துவதற்கு முயற்சிக்கிறது. தமிழக மக்களின் உரிமைகளை பறித்துக் கொள்வதற்கான முயற்சிகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறது. இவை அனைத்திலும் உடன்பட்டு ஒன்றுபட்டு பாஜகவுடன்  அதிமுக கைகோர்த்து நிற்கிறது. இது எவ்வளவு பெரிய மோசமான மோசடி.  அதிமுக தனது கொள்கைகளை எல்லாம் கைவிட்டு  மிகப்பெரிய துரோகத்தை செய்திருக்கிறது

 அதிமுக தமிழகத்திற்கு என்ன செய்தது. ஒன்றிய பாஜக அரசு செய்த மோசமான நடவடிக்கைகளை வேடிக்கை பார்த்து  மௌனமாக இருந்ததே தவிர என்ன செய்வது, தமிழ் மக்கள் தமிழ் மொழி நலன்களை பாதுகாக்க இன்றைக்கு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற திமுக அரசுக்கு எதிராகத்தான் அதிமுக செயல்பட்டிருக்கிறது தவிர, மக்களையும் மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக அதிமுக எதையும் செய்யவில்லை. பாஜகவின் இளைய கூட்டாளி பங்காளியாக தான் அதிமுக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது 

தான் விவசாயி என்று சொல்லிக் கொள்ளும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு விவசாயிகளுக்கு எதிராக 3 வேளாண் சட்டங்களை கொண்டு வந்தது. இப்போது இந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி எங்கே சென்றார். அந்த சட்டங்களை எதிர்த்து டெல்லியில் உள்ள சாலைகளில் விவசாயிகள் போராடினர். அந்தப் போராட்டத்தின் போது அதிமுக எங்கே போனது. விவசாயிகளுக்கு துரோகமாத்தான் அதிமுக செயல்பட்டது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் 

100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை மோடி அரசு நிர்மூலமாக்கிருக்கிறது. மத்திய அரசு மனது வைத்து நிதி ஒதுக்கினால் தான் வேலை கிடைக்கும்  என்ற நிலைக்கு 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதை அதிமுக ஒருபோதும் எதிர்க்கவில்லை.  திமுக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி உள்ளது. மகளிர் உரிமைத் தொகை, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு திட்டம் போன்ற திட்டங்களை சிறப்பாக நிறைவேற்றி உள்ளது" என அவர் பேசினார்.

