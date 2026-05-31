/தேடி வந்த துணை முதல்வர் பதவி... நோ சொன்ன பிரமலதா - தேமுதிகவிடமும் விஜய் பேசினாரா?

Premalatha Latest News Updates : நான் மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால் விஜய் துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்திருப்பார் என்றும்; மற்ற கட்சிகளிடம் யார் பேசினாரோ, அதே நபர் எங்களிடமும் பேசினார் என்றும் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.
Premalatha Latest News Updates : சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்டச் செயலர்கள் இன்று (மே 31) கூட்டம் நடைபெற்றது. சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு தேமுதிக மாவட்ட செயலளர்கள் கூட்டம் நடப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது.
மாவட்ட செயலளர்கள் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரேமலதா, "யாரெல்லாம் சலனப்பட்டவர்கள், இந்த மாதிரி பதவிக்கு, காசுக்கு ஆசைப்பட்டவங்களை ஆசைவலை வீசி இழுத்தீர்கள். இன்றைக்கு அவர்கள் நிலை எல்லாம் என்ன? எங்க முன்னாடி இருக்கிறவர்கள் எப்படி கௌரவமா, கம்பீரமா இங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் இப்போது அட்ரஸ் இல்லாமல் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்றே தெரியல. அதுல பாதி பேர் இன்றைக்கு மறைந்தும் போயிட்டார்கள்" என முன்பு தேமுதிகவை அதிமுக உடைத்ததை நினைவுக்கூர்ந்து பேசினார்.
மேலும் பிரேமலதா கூறுகையில், அன்றைக்கு கேப்டனுக்கும் தேமுதிகவுக்கும் நீங்கள் இழைத்த அந்த கொடுமை, தற்போது அதிமுகவுக்கு தவெக மூலமாக வந்திருக்கிறது. அதுதான் சொல்லுவார்கள், 'ஆடாதடா ஆடாதடா மனிதா, ஆட்டம் போட்டா அடங்கி விடுவாய் மனிதா' என... அதிமுகவை விமர்சிக்கும் வகையில் பழமொழியை குறிப்பிட்டு பேசினார்.
அதனால், அன்று அதிகாரத்தில் இருந்தபோது, 2011ஆம் ஆண்டில் தெரியவில்லை. நூறாண்டு காலம் ஆனாலும் இந்த கட்சியை அழிக்க முடியாது, இனிமேல் இரண்டு முகம்னு சொன்னாங்களே ஜெயலலிதா. இன்று அவர்கள் இல்லை, இருந்திருந்தால் இன்று இதை பார்த்து அவர்களுக்கு மாரடைப்பே வந்திருக்கும்.
ஆனால் இன்று அதிமுகவின் நிலை என்ன? இப்ப கூட நாங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். மூன்று பேர் ராஜினாமா செய்ததாக எனக்கு தகவல் வருகிறது, அதிமுகவில் இருந்து... இது தொடரும். இது நிச்சயம் தொடர போகிறது. யார் கட்சியை ஐசியூ என்று சொன்னாரோ, எடப்பாடியார், அவர் திருவாய்க்கு சொல்றேன், அவர் வார்த்தை அவர் கட்சிககே நடந்துவிட்டது. இதில் யாருக்கும் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை.
#NewsUpdate | விசுவாசமாக பயணிக்கிறோம்#ZeeTamilNews | #DMDK | #PremalathaVijayakanth pic.twitter.com/mETZW6Bv7M— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) May 31, 2026
அரசியலில் வெற்றி தோல்வி வரும். நிலையான உறுதியோடு, மனப்பான்மையோடு யார் ஒருவர் இருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்குத்தான் எதிர்காலம். அவர்களுக்குத்தான் தமிழக மக்கள் ஆதரவு. அதனால் இந்த குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை மாதிரி இன்றைக்கு இங்க, அன்றைக்கு அங்கனு தாவுவது கூடாது, எந்த நிலையும் யாருக்கும் கிடையாது, வரலாறு கிடையாது, எதிர்காலம் கிடையாது. இது பொதுவாக தேமுதிகவில் இருந்து போனவங்களுக்கும் சொல்றேன், மற்றவர்களுக்கும் சொல்கிறேன்.
ஒரு முறை இவர்தான் என் தலைவர், இதுதான் என் கட்சி என்று யார் ஒருவர் முடிவு செய்து தங்கள் நெஞ்சிலே பதிய வைத்தார்களோ, அதுதான் அவர்கள் வரலாறு, அதுதான் அவர்களுடைய எதிர்காலம். இந்த நிலையில் இருந்து மாறுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு எந்த எதிர்காலம் இல்லை என்பதை தமிழக மக்கள் உணர்த்துவார்கள்.
அதுபோல ஒரு நம்பிக்கைமிக்க ஒரு தலைவரோடு வாழ்ந்தவர்கள் தேமுதிகவினர். அதே உறுதியோடு தான் நான் சொல்றேன், இன்றைக்கு எந்த சலனங்களுக்கும், எந்த பேரத்திற்கும், எந்த சோபா செட்டுக்கும், எந்த பதவிக்கும் ஆசைப்படாமல், நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த முடிவிலே எங்கள் கூட்டணி தர்மத்தை இன்றைக்கு திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தோம். அதே உறுதியோடு இன்றைக்கும் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாகப் பதிய வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்" என்றார்.
பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும்படி தவெக தரப்பில் எங்களை அணுகினர். நான் மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால் விஜய் துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்திருப்பார். மற்ற கட்சிகளிடம் யார் பேசினாரோ, அதே நபர் எங்களிடமும் பேசினார்.
தேர்தலுக்கு முன் ஒரு கூட்டணி, தேர்தலுக்கு பின் ஒரு கூட்டணி என்ற நிலை எங்களுக்கு இல்லை. இது உண்மையான தேர்தலே அல்ல என மக்கள் நினைக்கின்றனர். சினிமா கவர்ச்சி என்ற மாயையால் இந்த வெற்றி கிடைத்துள்ளது. விரலில் வைத்த மை கூட காயாத நிலையில், பதவியை ராஜிநாமா செய்வது தமிழ்நாட்டுக்கே தலைகுனிவு" என்றார்.
தொடர்ந்து அவர், "விமர்சிப்பதில் ஹனிமூன் பீரியட் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. அவதிக் கால பீரியட் என மக்கள் நினைக்கின்றனர். கூட்டணி தர்மத்தை அதிமுக மதிக்கவில்லை. தேமுதிகவுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுக்கவில்லை. கூட்டணியில் இருந்து தேமுதிக வெளியேற வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமே நினைத்தார்" என பேசினார்.