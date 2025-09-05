English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்! பாஜக முன்னாள் நிர்வாகிக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்!

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்ரவர்த்தி மற்றும் அவரது தந்தை மணவாளன், தாய் சித்ரா ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:56 PM IST
  • வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்.
  • பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி மீது புகார்.
  • சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு.

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்! பாஜக முன்னாள் நிர்வாகிக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்!

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்ரவர்த்தி மற்றும் அவரது தந்தை மணவாளன், தாய் சித்ரா ஆகியோருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்க சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் நிலப்பிரச்சனை தொடர்பாக வெள்ளையன் என்பவரை சாதியை சவல்லி திட்டியதுடன், கடுமையாக தாக்கியதாக ஏற்காடு காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்ரவர்த்தி மற்றும் அவரது தந்தை மணவாளன், தாய் சித்ரா ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. 

மேலும் படிக்க |  கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : இந்த பெண்கள் விரைவில் நீக்கம் - முக்கிய அப்டேட்

இந்த வழக்கில் சேலம் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த அதே நாளில் ஜாமீன் வழங்கக்கோரி 3 பேரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர். அதில், தங்களுடைய நிலத்தை அபகரிக்கும் நோக்கத்தில் செயல்பட்டதை கேட்டதற்காக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், புகார்தாரரான வெள்ளையனின் ஆட்சேபனையை கேட்ட பின்பு ஜாமீன் மனு மீது முடிவெடுக்க சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு கடந்த மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது. 

இதையடுத்து, 3 பேரும் ஜாமீன் வழங்கக்கோரி சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். மனுவை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம் குற்றவாளிகள் 3 பேரும் 30 நாட்கள் தொடர்ந்து தினமும் காலை 10 மணிக்கு அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும். விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக கூடாது. சான்றுகள் அல்லது சாட்சிகளை கலைக்க கூடாது. நீதிமன்ற நிபந்தனைகளை மீறினால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என்ற நிபந்தனையில் 3 பேருக்கும் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் இலவச பயிற்சி! தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

BJPPrevention of Atrocities ActBailSalem CourtHigh Court

