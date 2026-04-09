சிறைக்கைதிகளால் தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியுமா? சட்டம் சொல்வது இதுதான்..

Prisoners Voting Rights In India : ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியான இன்று தேர்தல் நடைப்பெற்று வருகிறது. இநத நிலையில், சிறையில் இருக்கும் கைதிகள் வாக்களிக்க முடியுமா? அவர்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறதா? என்பதற்கான விடையை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மக்களுக்கு தேர்தல் வழங்கும் வாய்ப்பு:
மக்கள், தங்களுக்கான தலைவனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பை, தேர்தல்தான் வழங்குகிறது. ஜனநாயகத்தில் மக்களே முதன்மையானவர்கள் என்பதை வைத்து பார்க்கும் போது, தங்களில் ஒருவரை பிரதிநிதிகளாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு தேர்தல் மூலமாக கிடைக்கிறது. இப்போது நடைபெற இருக்கும் சட்டசபை தேர்தலுக்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில் விவசாயிகள், பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர் உள்ளிட்டவர்களுக்கான வாக்குறுதிகள் பலமாக இருக்கின்றன.
கைதிகள் வாக்களிக்கலாமா?
தேர்தல் நாளன்று, பெரும்பாலான துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு அரசு விடுமுறை விடப்படுகிறது. காரணம், அனைவரும் தங்கள் தொகுதியில் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதால்தான். அந்த நாளில், தெருத்தெருவாக பூத்கள் அமைக்கப்பட்டு, வாக்குகள் சேகரிக்கப்படும். இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியாமல் இருப்பது யார் தெரியுமா? சிறைக்கைதிகள்தான். எந்த முக்கிய கட்சியின் அறிக்கையிலும் இவர்களுக்கான எந்த வாக்குறுதியும் தரப்படவில்லை. எங்கும், இவர்களை ஒரு பொருட்டாக மதித்து எந்த உரிமையையும் மீட்டுத்தருவோம் என்கிற சொற்றொடர் கூட இல்லை.
NCRB 2023 எனப்படும், தேசிய குற்ற ஆவணத்தின் காப்பகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவுகளின் படி, இந்தியாவில் சுமார் 5.3 லட்சத்திற்கும் மேல் சிறைவாசிகள் இருகின்றனர். இதில், 72% பேர், அதாவது, 3.8 லட்சம் பேர் விசாரணை கைதிகளாக இருக்கின்றனர். சட்டப்படி குற்றம் நிரூபிக்கப்படாமல், நீதிமன்ற ஆணையின் படி சிறையில் இருப்பவர்களை இப்படி கூறுவர்.
சிறை வாசிகளின் எண்ணிக்கைக்கும், மக்கள் தொகைக்கும் பெரிய இடைவேளி இருப்பதை மேற்கூறிய தகவலை வைத்து நம்மால் கண்டுகொள்ள முடிகிறது. இதில், குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர்களின் எண்ணிக்கை அவர்களின் மக்கள் தொகை சதவீதத்தை விட சிறையில் இருமடங்காக இருக்கிறது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
2011ல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்கப்பட்டது. இதன்படி, தமிழ்நாட்டு மக்களில் பட்டியலினத்தவரின் சதவீதம் 20ஆக இருந்தது. சிறையில் உள்ள தண்டனை மற்றும் விசாரணை கைதிகளின் எண்ணிக்கையில், இந்த பங்கு 31 %ஆக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில், மக்கள் தொகையில் வெறும் 1 சதவீதமாக இருக்கும் பழங்குடியினர், சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கையில் 2-3% வரை இருக்கிறதாம். மத தரவுகளை வைத்து பார்க்கும் போதும், இப்படி சமநிலையற்ற போக்கை வெளிப்படுத்தும் தரவுகளே நம் கைக்கு கிடைக்கின்றன. தமிழநாட்டு மக்கள் தொகையில், இஸ்லாமியர்கள் சுமார் 5.8 சதவீதமாக இருக்கும் பட்சத்தில், சிறைவாசிகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் 13 % ஆக இருக்கிறது.
சிறை கைதிகளால் வாக்களிக்க முடியுமா?
சரி, மக்கள் தொகையில் இவ்வளவு சதவீதம் இருக்கும் சிறை வாசிகளால், தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியுமா? என்று கேட்டால், முடியாது என்றுதான் பதில் வருகிறது. காரணம், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பிரிவு 62 (5)ன் படி, சிறைக்கைதிகளால் வாக்களிக்க இயலாது. இவர்களுக்கு வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவதற்கு பல காரணங்கள் முன் வைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, இதற்கு ஆகும் செலவுகள், நிர்வாக சிரமங்கள், கூடுதல் பாதுகாப்பு செலவீனங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. அனைவருக்கும் ஜனநாயக உரிமை உண்டு என பலரும் கூக்குரலிடும் பட்சத்தில், இவர்களுக்கு மட்டும் அது மறுக்கப்படுவது என்பது, மனித உரிமை நெறிமுறைகளுக்கு மாறாக அமைந்திருப்பதாக சில மனித உரிமை காவலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
முரண்பாடுகள்:
ADR எனப்படும் ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கத்தின் தரவுகளின்படி, தற்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில், 3ல் ஒருவர் மீது கடுமையான குற்றவியல் வழக்குகள் இருப்பது தெரிகிறது. பொதுவாக, சட்டப்படி ஒருவர் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு, அவருக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கப்படுகிறது. ஆனால், சிறையில் விசாரணை கைதிகளாக இருப்பவர்களுக்கு கூட, ஜனநாயக உரிமையான வாக்கு செலுத்துவது என்பது வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது. இது குறித்து பேசும் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், ஒருவர் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை அவரை நிரபராதியாக பார்க்க வேண்டும் என்றும், அவருக்கு வாக்களிக்கும் உரிமையை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
சிறை கைதிகளுக்கு வாக்குரிமை வழங்கும் நாடுகள்!
சிறை கைதிகளுக்கு ஒரு சில நாடுகள் வாக்குரிமையை வழங்குகின்றன. நார்வே, ஸ்விடன், அயர்லாந்து உள்ளிட்ட பல ஐரோப்பிய நாடுகள், சிறை கைதிகளுக்கு இந்த வாக்கு சுதந்திரத்தை அளிக்கின்றன. இவ்வளவு ஏன், நமது அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் மற்றும் ஈரானில் கூட சிறை கைதிகளுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை இருக்கிறதாம். இதைத்தாண்டி, கானா, தென்னாப்பிரிக்கா, கென்யா போன்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகளில், சிறை கைதிகளை ஜனநாயகத்தின் ஒரு பெரும் பகுதியாக கருதும் நிலையும் இருக்கிறதாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : சிறையில் இருக்கும் கைதிகளுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளதா?
பதில் : இல்லை. இந்தியாவில் தற்போது சிறையில் இருக்கும் கைதிகள் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை.
கேள்வி : எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் கைதிகள் வாக்களிக்க முடியாது?
பதில் : மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம், 1951 இன் பிரிவு 62(5)ன் படி, சிறையில் உள்ளவர்கள் வாக்களிக்க முடியாது.
கேள்வி : கைதிகளுக்கு வாக்குரிமை மறுக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன?
பதில் : பாதுகாப்பு சிக்கல்கள், நிர்வாக சிரமங்கள், அதிக செலவுகள்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ