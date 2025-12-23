ஜனநாயகன் படத்துடன் பராசக்தி.. “விஜய்க்கு எதிராக திட்டமிட்டு சதி” - முழு விவரம்!

இயக்குநர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடிப்பி உருவாகி உள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். இப்படம் வரும் ஜனவரி 09ஆம் தேதி உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. படத்தில் இருந்து ஏற்கனவே இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி பட்டித்தொட்டி எங்கும் ஹிட்டாகி உள்ளது. நாளுக்கு நாள் இப்படத்தின் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகி கொண்டே இருக்கும் நிலையில், ரசிகர்கள் படத்தின் டிரைலருக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். மேலும், நடிகர் விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் ஜனநாயகன் படத்திற்கு கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
Parasakthi: ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய பராசக்தி
இந்த சூழலில், 14ஆம் தேதி பொங்கல் அன்று வெளியிட திட்டமிட்டிருந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படத்தை தற்போது 10ஆம் தேதிக்கு மாற்றி உள்ளனர். விஜய்யின் ரசிகர்கள் இது வேண்டுமென்றே நடக்கிறது. ஏற்கனவே அஜித் குமாரின் மங்காத்தா படத்தை ஜனவரி மாதம் வெளியிட திட்டமிடுகின்றனர். தற்போது 14ஆம் தேதி வெளியிட முடிவு செய்த பராசக்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை மாற்றி இருப்பது விஜய்க்கு எதிரான சதி செயல் என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரபல தயாரிப்பாளர் பாலாஜி பிரபு பேசி இருப்பது பலரது மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
VIjay vs DMK: விஜய்க்கு எதிரான சதி
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் பேசிய அவர், விஜய் போன்ற பெரிய நடிகர்களின் படம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 09ஆம் தேதி முதல் 13ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் ஓடினால், அது மிகப்பெரிய வசூலை ஈட்டும். அதை எதிர்பார்த்துதான் ஜனநாயகன் படத்தை ஜனவரி 09ஆம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த சூழலில், இதனை முறியடிக்கும் விதமாக சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படத்தை திட்டமிட்டே ஜனவரி 10ஆம் தேதிக்கு ரிலீஸ் தேதிய மாற்றி இருக்கின்றனர். இதற்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகளே. குறிப்பாக விஜய்யின் ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பிற்கு இந்த தேதி மாற்றங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன.
Vijay vs Rajinikanth: விஜய்க்கு போட்டியே ரஜினிதான்
விஜய் தனது முதல் மாநாட்டில் இருந்தே திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். இதனால் அவருக்கு நெருக்கடி கொடுக்க இப்படியான நடவடிக்கைகளை கையில் எடுத்துள்ளனர். சினிமாவை பொறுத்தவரையில் உண்மையான பாசத்திற்கு இடமில்லை. 99 சதவீதம் பொய்யான பாசம்தான். திரையுலகில் விஜய்க்கு ரஜினிதான் போட்டி. தற்போது சிவகார்த்திகேயனையும் குறைத்து மதிப்பிட கூடாது. இவ்வாறு தயாரிப்பாளர் பாலாஜி பிரபு கூறினார்.
Jana Nayagan vs Parasakthi: ஜனநாயகன் vs பராசக்தி
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் 09ஆம் தேதி வெளியாகிறது. விஜய்யின் கடைசி படம் என கூறப்படுவதால், இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பும் எப்படியாவது முதல் நாள் முதல் காட்சியை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆசையும் உள்ளது. விஜய்யின் படம் வெளியாகும் அடுத்த நாளே பராசக்தி படம் வெளியாகிறது. ஒருவேளை ஜனநாயகன் படம் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லாமல் அதனை பராசக்தி திரைப்படம் பூர்த்தி செய்தால், விஜய்க்கு பெரிய அடியாக இருக்கும். மேலும், ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியிட்டு விழா வரும் 27ஆம் தேதி மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
