இந்திய குடியரசு கட்சி சார்பில் விருத்தாசலத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

இந்திய குடியரசு கட்சி சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விருத்தாசலத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:58 PM IST
  • தமிழக அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
  • ஆணவ படுகொலை தடுப்பு சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.

இந்திய குடியரசு கட்சி சார்பில் விருத்தாசலத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் பாலக்கரை ரவுண்டானாவில் இந்திய குடியரசு கட்சி சார்பில் முதல் சென்னை மாநகர மேயர் தந்தை சிவராஜா அவர்களின் பிறந்தநாள் மற்றும் நினைவு நாளை முன்னிட்டு முன்னாள் சபாநாயகர் இந்திய குடியரசு கட்சி தலைவர் செ.கு. தமிழரசன் அறிவுறுத்தலின் பேரில் பட்டியல் இன மக்களின் கோரிக்கைகளை அலட்சியப்படுத்தும் தமிழக அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மாவட்ட தலைவர் கதிர்வேல் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்திற்கு விருத்தாசலம் நகர தலைவர் ஆசிரியர் ராஜேந்திரன் முன்னிலையில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநில பொதுச் செயலாளர் மங்காபிள்ளை கலந்துகொண்டு பட்டியல் இன மக்களின் கோரிக்கைகளை அலட்சியப்படுத்தும் தமிழக அரசு கண்டித்து கண்டனம் முழக்கம் ஏழுபின்னர்.

இதில் தமிழகத்தில் தொடரும் சாதி ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க தமிழக அரசு உடனடியாக சாதி ஆணவ படுகொலை தடுப்பு சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும்.

தமிழகத்தில் ஊராட்சி பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் தொப்புரவு பணியாளர்களை பணி நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும்.

திண்டிவனம் நகராட்சியில் பணிபுரிந்து வரும் பட்டியல் என அரசு ஊழியர் முனியப்பனை காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வைத்த மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு உடந்தையாக செயல்பட்டவர்களையும் உடனடியாக வன்படுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டும்.

தமிழகத்தில் உள்ள பஞ்சமி நிலங்களை மீட்டு நிலம் அற்ற பட்டியலிட மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.

விருத்தாசலம் வட்டம் பல்வேறு கிராமங்களில் இலவச வீட்டு மனை பட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்த ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு உடனடியாக இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்க வேண்டும்.

ஆதிதிராவிட நலத்துறை விடுதிகளை படிப்படியாக இழுத்து மூடும் நடவடிக்கையை கைவிட்டு விடுதுகளில் காலியாக உள்ள சமையலர் இரவு காவலர் துப்புரவு பணியாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்.

பட்டியலில் என்ன மக்களின் வளர்ச்சிக்கு என மத்திய அரசால் ஒதுக்கப்படுகிற சிறப்பு உட்கூறு திட்ட நிதியினை தமிழக அரசின் மகளிர் உதவி திட்ட உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களுக்கு மடைமாற்றம் செய்வதை கண்டித்து கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதில் முன்னாள்சிறப்பு ஆணைய உறுப்பினர் கலாமணி, மாவட்ட பொருளாளர் கணேசன், மாவட்ட துணைத்தலைவர் ஆறுமுகம், மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் அலிபாபு, மாவட்ட கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ராமையன், விருத்தாசலம் ஒன்றிய தலைவர் ஜெயசீலன், ஒன்றிய தலைவர் சக்திவேல், கதிர்காமன், அகரம் ஜெயபால், கேசவன், அலெக்ஸ்பாண்டியன் உள்ளிட்ட இந்திய குடியரசு கட்சி நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

About the Author
ProtestVriddhachalamRepublican Party of IndiaBhimrao Ramji AmbedkarBhaurao Gaikwad

