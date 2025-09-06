English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிக சொத்து வைத்துள்ள தமிழக அமைச்சர் யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆய்டுவீங்க!

ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் அதிக சொத்து வைத்துள்ள அமைச்சர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தகவல்கள், பல ஆச்சரியங்களையும், கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளன. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:28 AM IST
  • தமிழக அமைச்சரவையில் கோடீஸ்வரர்கள்!
  • அதிக சொத்து மதிப்புள்ள டாப் 10 அமைச்சர்கள் யார்?
  • முழு விவரம் இதோ!

தமிழக அரசியலில் அமைச்சர்களின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்கள் அவ்வப்போது வெளியாகி, பொதுமக்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், தற்போது தமிழக அமைச்சரவையில் உள்ள அமைச்சர்களில், அதிக சொத்துக்களை கொண்ட முதல் 10 அமைச்சர்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் வெளியிட்டுள்ள இந்த தகவல்கள், பல ஆச்சரியங்களையும், கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளன. அதிக சொத்து வைத்துள்ள 10 அமைச்சர்கள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு 12,000 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம், டிக்கெட்டில் 20% சிறப்புத் தள்ளுபடி

முதல் இடத்தில் யார்?

இந்த டாப் 10 பட்டியலில், பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு, சுமார் ரூ.50 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்து மதிப்புடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவரை தொடர்ந்து, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் சு. முத்துசாமி, ரூ.25 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துக்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார்.

டாப் 10 பணக்கார அமைச்சர்களின் பட்டியல்

  • எ.வ.வேலு - பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைகள் -  ரூ.50+ கோடி 
  • சு. முத்துசாமி - வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி - ரூ.25+ கோடி 
  • உதயநிதி ஸ்டாலின் - இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு - ரூ.20+ கோடி 
  • கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் - வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை - ரூ.15+ கோடி 
  • தங்கம் தென்னரசு - நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை - ரூ.10+ கோடி 
  • அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் - மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு - ரூ.9+ கோடி 
  • ஆர். காந்தி - கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் - ரூ.8+ கோடி 
  • பி.கே. சேகர் பாபு - இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத் துறை - ரூ.7+ கோடி 
  • செஞ்சி மஸ்தான் - சிறுபான்மையினர் நலன் - ரூ.6+ கோடி 
  •  எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் - வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலன் - ரூ.5+ கோடி 

பட்டியலில் இல்லாத முக்கிய அமைச்சர்கள்

இந்த டாப் 10 பட்டியலில் திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களும், மூத்த அமைச்சர்களுமான கே.என். நேரு, ஐ. பெரியசாமி, மூர்த்தி மற்றும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம் பெறாதது, பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்தியாவின் அனைத்து மாநில முதல்வர்களின் சொத்து மதிப்பு பட்டியலில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், சுமார் ரூ.8.8 கோடி சொத்து மதிப்புடன் 14-வது இடத்தில் உள்ளார். அவர் மீது 47 கிரிமினல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும், இது நாட்டிலேயே இரண்டாவது அதிகபட்சம் என்றும் ஏடிஆர் அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. அமைச்சர்களின் இந்த சொத்து விவரங்கள், அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடும்போது தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரங்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | சாதாரண வகுப்பில் பயணிக்கும் பயணிகளின் வசதிக்காக தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

